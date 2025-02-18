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0050親民價 將掀搶購潮

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

元大台灣50（0050）分割後，由於價格更為親民，預期將吸引一波搶購潮。針對分割後，投資人是否該進場投資的問題，市場專家建議，只要是看好台股長期表現的投資人，都應該於分割後進場布局，成投資組合的一部分。

近年台股在全球市場中名列前茅，最具代表性的元大台灣50市價約來到200元1股，為當時掛牌價的五倍。鑒於一般市場習慣以一張，也就是1,000股為單位進行交易，加上零股市場的撮合時間需待五秒撮合且流動性較低，目前投資人仍多以單張為投資單位，以至於單張價格過高，會讓投資人感覺不那麼親民。

舉例而言，當市價為200元時，購買一張需耗費20萬元現金，投資門檻較高，不利於一般散戶參與。然而，若以五倍進行分割，分割價格將降至40元，可大幅降低投資門檻，促使更多投資人參與。

此外，單張價格過高不利於投資人調整投資部位，若價格下降，投資人可更加靈活地調整資產配置，進一步提升投資組合的流動性。由此可見，ETF分割後將有效降低投資門檻與提升流動性。

對於原本價格高昂、想入手買進0050但卻未能買進的投資人而言，市場專家建議，投資人可於0050分割後，趁價格低廉時進場布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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