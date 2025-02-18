0050分割後價格下降 富邦台50不排除跟進

元大台灣50（0050）在年前調降內扣費用之後，昨（17）日又祭出分割殺手鐧，分割後價格將降至40元，一張四萬元也更好入手。對於同為追蹤同一個指數的競爭者的富邦台50（006208）而言，可能產生龐大的競爭壓力。

對此，面對未來ETF費率與分割的發展態勢，富邦投信表示，會積極因應，不過，實際方案仍在研議中，當然也不排除跟進進行分割跟降經管費，目前尚未有決議出來，畢竟這些方案都還要先跟主管機關進行溝通。

006208規模日前已突破2,000億元大關、來到2,021億元，目前尚未看到因0050調降經管費產生的影響。

且根據2025年1月統計資料，006208的定時定額扣款人數有24.2萬人，仍高過0050的23.9萬人，當月的定時定額扣款金額有20.6億元，也勝過0050的17.2億元。

雖然目前富邦投信暫無動作，僅表示會密切觀察、積極因應，不過市場專家指出，一旦0050分割後，吸納廣大的投資人參與，對其他市值型ETF造成排擠效果，屆時其他的同質產品，勢必將面臨龐大的競爭壓力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。