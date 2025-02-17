0050將啟動分割...專家曝是好事 能吸引更多投資人

愈來愈多民眾藉由投資ETF理財，由元大投信發行的台灣50（0050）ETF將進行股票分割，可望成為台股頭一檔進行分割的ETF。華南投顧董事長儲祥生今天表示，分割後不僅不影響原投資人的權益，反而因為股價的降低，能夠吸引到更多的投資人。

對於0050原持有人，儲祥生說，權益不會有任何改變，只是價格降低、股數增加，現金股利也是依照當年度的獲利等比例發放配息，若考慮加碼，則要看未來趨勢，而0050又以台積電占比最高，若台積電表現好，0050也能有不錯的走勢。

元大投信1月宣布將調降0050的經理費及保管費，讓整體持有成本降低，今天又宣布將啟動股票分割。統一投顧董事長黎方國表示，市場有很多追蹤大盤的同質性商品，績效如果都差不多，投資者會考慮的不外乎持有成本，而0050先是降低管理費，以減少持有成本吸引消費者，再以股票分割降低投資門檻，就能減少被其他同質商品瓜分市場的可能。

對於未持有0050的投資人，黎方國表示，多數人買ETF是為了長期投資，0050分割後，對小資族較為友善，也可以選擇慢慢買進，台股長期來看還是呈現上漲趨勢。

黎方國也指出，分割股票後，能夠吸引更多的散戶投資人，對於籌碼穩定度是一件好事。

過去台股分割，許多標的都有大漲大跌的現象，黎方國說，短線有可能出現溢價，但為了避免股價與追蹤標的有太大價差，投資機構會以贖回機制來穩定價格，長期股價仍以追蹤標的漲跌為主，他也呼籲投資人，不要將ETF當成個股操作，因為兩者的邏輯還是不太相同。 統一投顧董事長黎方國說，0050分割後，對小資族較為友善，也可以選擇慢慢買進。圖／業者提供

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