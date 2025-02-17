台股ETF受益人 連兩周創高

根據台股ETF集保戶股權分散最新統計資料顯示，66檔台股ETF受益人周增2,740人，總人數來到1,041.3萬人，連續兩周創下歷史新高，其中包括國泰永續高股息（00878）、元大高股息、群益台灣精選高息等13檔台股ETF的受益人數同創新高。

群益投信指出，台股具備新興市場中較強的經濟體質以及產業結構，不過類股輪動快速、個股波動性大，一般人要掌握時機點實屬不易。台股ETF投資的低波動優勢勝過個股，建議投資人不妨以台股ETF來作為投資工具，採用定期定額分批買進方式，可有效分散不同時點進場風險，掌握台股不同產業的投資契機。

群益台灣精選高息ETF 基金經理人謝明志表示，近期整體美股處高檔震盪局面，同步台股指數也是橫盤震盪，川普政府仍把AI相關投資領域放在政見推薦主軸中，趨勢仍對台灣電子產業有利。加上AWS ASIC與輝達可望交替出貨，對台股相關供應鏈仍有正面挹注。對於台股後市，預估2025年台灣企業獲利成長性近15%水準，台股中長期趨勢。

安聯投信台股團隊表示，2025年投資主軸仍將圍繞AI，包括光通訊及BBU等供需吃緊次產業，可望延續多頭格局，只是類股輪動將依產業復甦及個股題材而表現。台股供應鏈長期與美系廠商合作，加上地緣政治考量，預期仍將是美國布建AI的主要受惠者。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。