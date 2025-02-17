AI 機器人ETF 潛利十足

全球算力需求持續上揚，輝達（NVIDIA）股價回溫，加上AI機器人市場持續看好，帶動AI相關ETF表現。法人預估，機器人驅動勞動力的潛在市場規模高達3兆美元，全球AI機器人相關ETF後市行情看俏。

台新SG全球AI機器人精選ETF基金（00851）研究團隊指出，除了摩根士丹利看好全球AI商機外，另根據Mordor Intelligence預測，2025年機器人市場規模為1,005.9億美元，2030年將達1,786.3億美元，預測期間複合年成長率為12.17%。同時，研究機構TrendForce也預期AI機器人產值將在2027年爆發性成長，主要在於AI訓練、機械動能等改善，讓其應用與效益提升。

台新投信表示，面對DeepSeek橫空出世，OpenAI於2月1日火速推出全新推理模型o3-mini應戰，並在ChatGPT首次向所有用戶免費提供推理模型，可看出DeepSeek的出現反而帶動了AI更大的需求，AI機器人長線成長趨勢無虞。

AI相關ETF近兩年績效前九檔

而輝達將在26日公布財報，新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯預測，資金將聚焦輝達AI機器人等最新動向，加上DeepSeek加入大型語言模型陣營，AI晶片在東西方語言模型助力下，加速客製化AI晶片需求長期成長，讓AI半導體商機從雲端延伸到邊緣裝置，並在軟體應用端加速發展。

詹佳峯分析，2025年AI消費性產品拉貨動能強勁，搭配中長期AI仍為大勢所趨，有助於像AI手機、AI PC終端換機潮出現、掀起更全面的AI機器人及AI自駕車時代到來，加上衍生的產品規格升級利多，而台灣半導體供應鏈身處全球AI的核心樞紐，預料AI持續火紅發展，為台灣半導體供應鏈帶來更多商機與訂單。

展望輝達中長期表現，詹佳峯表示，如果未來輝達開發出可靠、實惠且廣泛運用的人形機器人產品，創造出可行商業模式，將是繼2022年生成式AI問世後，下一代顛覆各行各業的生產力革命，最直接受惠的，除歐美科技大廠外，還有台灣AI、半導體相關供應鏈。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。