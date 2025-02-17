0050降完費用又要分割「內扣、股價」最便宜！ 股添樂：006208快動起來

0050才剛降了費用，現在又決定要進行分割。

這檔台灣最具代表性的市值型ETF，現在同時有2個最便宜：

1.費用最便宜 2.股價最便宜

那個...006208，輪到你發球了！快動起來！

他們切5份，你們切10份；

他們降價，你們免費！

大家說，豪不豪？

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。