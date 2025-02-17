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0050降完費用又要分割「內扣、股價」最便宜！ 股添樂：006208快動起來
0050才剛降了費用，現在又決定要進行分割。
1.費用最便宜
2.股價最便宜
那個...006208，輪到你發球了！快動起來！
他們切5份，你們切10份；
他們降價，你們免費！
大家說，豪不豪？
◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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