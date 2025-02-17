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索羅斯大鱷轉向布局半導體 半導體相關ETF吸睛

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

根據最新機構13F持倉報告（Form 13），索羅斯基金2024年第4季投入巨資押注半導體，除加碼台積電（2330），當季新建倉還有輝達及VanEck半導體ETF，看出金融大鱷資金正快速轉向布局半導體重量級股。帶動國內高含積量半導體ETF搶在26日輝達財報公布前，股價有望掀起一波吸金潮搶反彈。

17日台股在電子權值股領軍下，加權指數一舉飆升352.72點。由於輝達股價近來表現勁揚，加上台積電ADR上周五表現不俗，帶動國內半導體相關ETF股價表現出色。

法人指出，索羅斯操作風格向來快速靈活，以2024年來看，去年第2季加碼台積電ADR後，第3季全數出清，但第4季又重新加碼台積電ADR，並新增輝達持股，以及全球主要半導體ETF。顯示半導體企業股價歷經川普2.0震盪修正後，不少重量級標的股價具吸引力，已吸引像索羅斯這類機構法人注意。

另外，輝達26日即將公布財報，新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯預料，資金將聚焦輝達AI機器人等最新動向，加上DeepSeek問市，加入大型語言模型陣營，AI晶片在東西方語言模型助力下，加速客製化AI晶片需求長期成長，讓AI半導體商機從雲端延伸到邊緣裝置，並在軟體應用端加速發展，帶動費城半導體指數上漲，近期技術面突破200日均線，半導體行情有逐漸脫離均線糾結跡象。

詹佳峯預估，2025年AI消費性產品拉貨動能強勁，搭配中長期AI仍為大勢所趨，有助於像AI手機、AI PC終端換機潮出現、掀起更全面的AI機器人及AI自駕車時代到來，加上衍生的產品規格升級利多，而台灣半導體供應鏈身處全球AI的核心樞紐，預料AI持續火紅發展，為台灣半導體供應鏈帶來更多商機與訂單。

展望輝達中長期表現，詹佳峯強調，如果未來輝達開發出可靠、實惠且廣泛運用的人形機器人產品，創造出可行商業模式，將是繼2022年生成式AI問世後，下一代顛覆各行各業的生產力革命，最直接受惠的，除歐美科技大廠外，還有台灣AI、半導體相關供應鏈。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI 半導體 輝達

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