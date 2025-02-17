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ETF分割及反分割各有玄機 下個跟進業者誰屬受高度矚目

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
隨著ETF已成為台灣股市的「全民運動」，如何讓優質的ETF更好讓投資人入手，不論是金管會或業者都高度關注。本報資料照片
隨著ETF已成為台灣股市的「全民運動」，如何讓優質的ETF更好讓投資人入手，不論是金管會或業者都高度關注。本報資料照片

隨著ETF已成為台灣股市的「全民運動」，如何讓優質的ETF更好讓投資人入手，不論是金管會或業者都高度關注；業界人士透露，先前元大投信即在金管會屬意之下，進行0050反一的「反分割」，如今同樣由元大投信打頭陣，進行高價ETF的分割，元大投信順利完成之後，可望帶動其他投信業者跟進，其中另一檔同樣為百元級的006208富邦台灣采吉50基金，今天每股收盤價也有115.6元，市場也矚目會否是下一檔申請分割的ETF標的。

所謂的「反分割」，是指ETF價格倘若已僅有個位數，甚至連5元都不到，例如當時0050反一，價格僅3.26元上下，這時就會透過反分割的方式，把這類ETF透過「合併」的方式把價格拉回發行價；「分割」則正好相反，倘若價格太高，像有國民ETF之稱的0050，價格一路從當初發行價的36.98元漲至每股200元之上，已成為「天價級」ETF，和「國民」的親民價格越來越遠，這時0050的分割，就有助於降低投資門檻，尤其讓小資族不再只能透過「零股」來參與該優質ETF的投資。

舉例來說，倘若之後0050的價格為每股200元時，若投資人小明是在3月26日買到這張每股200元的0050 ETF，且4月24日決定用5倍的倍數來分割，讓價格來到每股40元，那麼，這時小明手上的0050，就從1張變成5張，對小明而言，好處是他可以分散處分，不必像以前一樣一次就要處份200元的0050，而對還沒進場的投資人來說，投資門檻只有以前五分之一，更為平易近人。

元大投信也指出，單張基金價格過高不利於投資人調整投資部位，若基金價格下降，投資人可更加靈活地調整資產配置，進一步提升投資組合的流動性。

業界人士也指出，為了打開更多買氣，ETF低價化是趨勢，尤其越來越多的ETF是以面額價10元來發行就可見一斑，而老牌的ETF也注意到這個趨勢，倘若優質ETF價格高掛在上頭，讓很多投資人感到遙不可及，也是必須解決的問題，因此也使得現在高價ETF的分割需求越來越明顯浮現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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