元大投信0050創下ETF首例 將以目標價40元啟動分割

台積電這類高價股是否要分割還不一定，但ETF先行，且將由有「國民ETF」之稱、價格最高的台灣50（0050）ETF打頭陣。元大投信已在今日下午對外公告，將進行0050的分割，並將為此在4月24日召開受益人大會，並以4月24日為轉換基準日；據了解，元大投信這次對0050的分割，將以接近當初發行價36.98元的每股40元作為目標價，來決定屆時的分割倍數。

元大投信也說明，實際執行之分割倍數，需依受益人會議通過當日分劃後淨值計算，並以大於或等於初次發行價格的最大整數倍辦理。據元大投信對受益人參考的舉例設算，若淨值介於147.92至184.89元間，分割倍數為4倍；若淨值介於184.90至221.87元間，分割倍數為5倍；若淨值介於221.88至258.86元間，分割倍數為6倍，以此類推。

元大投信17日公告，預計於4月2日至4月21日進行電子投票，以及受益人會議表決票回郵投票，決議是否進行分割，投資人可擇一參與，持有1股也能投票。元大指出，規畫4月24日上午9時，以書面方式召開受益人會議，議題即為同意「元大台灣卓越50證券投資信託基金」進行分割，並授權經理公司以最大整數倍為分割倍數，並自3月26日至114年4月24日止，停止受理該基金受益憑證過戶。

此外，若在3月26日之前買0050的投資人，則其所持有的股票張數，就會隨著分割倍數而放大，目前0050投資人已有近85萬戶，依據只要受益人大會上有超過半數出席、出席人半數以上同意，就可進行分割，大約有22萬投資人同意，即可過關。

元大投信則指出，0050初次發行價格為36.98元，成立以來基金規模已高達約4300億元，已為國內第一大規模基金，現在的市價已為當時掛牌價的5倍，投資門檻逐漸提高，現在為使基金交易價格保留於投資人習慣的合理區間，並降低投資門檻及提升流動性，確實有執行分割需求，尤其是鑒於台股市場習慣以1張(1000股)為單位進行交易，零股市場的撮合時間需待5秒撮合且流動性較低，因此投資人多以單張為投資單位，所以單張價格過高會提高投資人參與的難度，分割之後有助於降低投資門檻及增加流動性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。