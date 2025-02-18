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00929股價回升⋯他看好配息回到0.05元以上！網分兩派戰翻

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論00929。聯合報系資料照
網友討論00929。聯合報系資料照

近期ETF 00929備受市場關注，該檔高股息ETF去年下半年經歷配息與股價雙重下跌，一度從高峰21元滑落至17.8元，引發投資人熱議。不少投資人選擇在低點拋售，但近期股價回升至18.6元，使市場對其後續走勢產生討論，有人認為配息有機會回到0.05元以上，也有人對其未來表現持保留態度。

一名網友PTT發文表示，00929在經歷大幅回檔後，近期價格有回穩跡象。他認為，作為ETF，00929要跌破底部並不容易，因此持有現有部位應該不會出錯。他猜測未來配息有機會回升至0.05元以上，並表示雖然無法預測00929未來能漲多少，但若持有成本不高，續抱仍是可行選擇。

原PO指出，00929先前股價從21元下跌至17.8元後，許多投資人選擇賣出，如今價格緩步回升至18.6元，他認為這或許是股價回穩的信號。此外，他認為ETF的特性使其不太可能出現劇烈崩盤，這讓他對後續發展抱持一定信心。

不少投資人對00929持不同觀點。有網友指出：「去年高股息ETF表現低迷，但現在開始慢慢回升。」但也有人認為：「月配型ETF在不增加配息的情況下，很難有大幅上漲空間。」另有投資人提到：「外資可能已經進場，等待散戶抬轎。」

另一方面，有網友持較為悲觀的態度，直言：「配息0.05元吸引不了散戶，去年被騙，今年學乖了。」也有人表示：「回升幅度有限，很多人仍套牢在19至20元區間。」

總體而言，00929的未來仍充滿變數，市場觀點分歧，投資人需審慎評估風險，密切關注市場動態，以制定適合的投資策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00929復華台灣科技優息ETF PTT 投資人 月配息 高股息

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