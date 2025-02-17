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0050祭分割殺手鐧...富邦投信：積極因應 實際方案研議中

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
股市法人、投信示意圖。圖／AI生成
股市法人、投信示意圖。圖／AI生成

元大台灣50（0050）在年前調降內扣費用之後，17日又祭出分割殺手鐧，分割後價格將降至40元，也相對更好入手。對於同為追蹤同一個指數的競爭者的富邦台50（006208）而言，可能產生龐大的競爭壓力。

對此，面對未來ETF費率的發展態勢，富邦投信表示，會積極因應，不過，實際方案仍在研議中，當然也不排除跟進進行分割跟降經管費，目前尚未有決議出來，畢竟這些都還要先跟主管機關進行溝通。

006208規模已突破2,000億元大關來到2,021億元，目前尚未看到因0050調降經管費產生的影響。根據2025年1月統計資料，006208的定時定額扣款人數有24.2萬人，高過0050的23.9萬人，當月的定時定額扣款金額有20.6億元，也勝過0050的17.2億元。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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