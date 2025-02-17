快訊

小S二度發文痛喊「好想妳」 網見這張照片全看哭了

川普排除烏克蘭與俄國談停火？澤倫斯基曝「滿足3條件」就接受

獨／立院開議前打氣？ 賴清德揪綠委官邸烤肉兼討論後續攻防

0050將重返發行價…首檔ETF分割來了！4月進行電子投票

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
台灣最具代表性的ETF-元大台灣50（0050）從資本利得到股利發放，全面參與台股長線成長，在長期累積投資成果下，目前一張（1,000股）交易價格約為新台幣20萬元。圖／AI生成
台灣最具代表性的ETF-元大台灣50（0050）從資本利得到股利發放，全面參與台股長線成長，在長期累積投資成果下，目前一張（1,000股）交易價格約為新台幣20萬元。圖／AI生成

台灣最具代表性的ETF-元大台灣50（0050）從資本利得到股利發放，全面參與台股長線成長，在長期累積投資成果下，目前一張（1,000股）交易價格約為新台幣20萬元，為使交易價格回歸市場習慣的交易區間，將於4月2日至4月21日進行電子投票，以及受益人會議表決票回郵投票，決議是否進行分割，投資人可擇一參與，持有1股也能投票。

針對0050分割議案，投資人於4月1日起將收到開會通知書(內附受益人會議表決票），可選擇透過各大證券下單APP點選「股東e服務」進行電子投票，約數分鐘內即可完成；或使用集保e手掌握 APP、集保股東e服務（手機版、電腦版）；亦可回郵寄回受益人會議表決票（免郵資）。惟須留意電子投票時間為4月2日07:00至4月21日23:59止，郵寄投票至4月21日下午16:30止。投票後，於4月24日以書面方式召開受益人會議。

分割議案是否通過，須經持有代表已發行受益憑證之受益權單位總數1/2以上的受益人出席，並經出席受益人的表決權總數1/2 以上同意。若通過，0050將以受益人會議當日（4月24日）基金淨值為基準，採回到發行價36.98元以上之最大整數倍為分割倍數，進行每單位淨值與持有股數的調整。

以持有一張單位淨值為200元的0050為例，分割前總資產價值為20萬元，若以5倍進行分割，持有的張數將變成5張（5,000股），單位淨值則變成40元，總資產價值依然為20萬元，分割不影響投資人持有的總資產價值。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 市值型 股票分割

延伸閱讀

稱選罷法覆議案是民主補考 吳思瑤批國民黨是欺主惡奴

五檔月月配ETF 本周除息

賴總統邀五院院長會商國政 韓國瑜接球：代表人民反映民情

藍推非核家園改非碳家園 綠：社會欠缺共識

相關新聞

0056後00878也順利填息了！孫太：商品好不好？實際體驗、參與過就知道

距離上次0056填息後，00878也順利填息啦！反正有參與「左手換右手」遊戲的人才會知道，自己的右手...其實也越換越大啦！

0050將重返發行價…首檔ETF分割來了！4月進行電子投票

台灣最具代表性的ETF-元大台灣50（0050）從資本利得到股利發放，全面參與台股長線成長，在長期累積投資成果下，目前一...

00713準備布局加碼！小犬分享「三批進場股價」：若跌破50暫緩或評估其他標的

我上週把富邦金與國泰金實現了損益，開始要佈局與加碼00713，希望我能夠減少情緒干擾，讓投資決策更有紀律性。

00878今天順利填息！本次確定配0.5元、年化近9％…19號最後買進日

00878今年首季配息0.50元，若以今（17）日收盤價22.83元計算，單次配息率2.19%，年化配息率8.76%。

00878首季配息0.5元 年化配息率8.76%

受到美國總統川普宣布對等關稅政策、CPI數據顯示通膨依舊火熱等話題影響，美股經歷亂流，連帶台股也持續震盪。國泰投信指出，...

台股ETF受益人數續創高 市值型ETF受寵

根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF受益人數較前一周微增，仍在1,041萬人的歷史新高水準，以市值型ETF...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。