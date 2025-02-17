0050將重返發行價…首檔ETF分割來了！4月進行電子投票

台灣最具代表性的ETF-元大台灣50（0050）從資本利得到股利發放，全面參與台股長線成長，在長期累積投資成果下，目前一張（1,000股）交易價格約為新台幣20萬元，為使交易價格回歸市場習慣的交易區間，將於4月2日至4月21日進行電子投票，以及受益人會議表決票回郵投票，決議是否進行分割，投資人可擇一參與，持有1股也能投票。

針對0050分割議案，投資人於4月1日起將收到開會通知書(內附受益人會議表決票），可選擇透過各大證券下單APP點選「股東e服務」進行電子投票，約數分鐘內即可完成；或使用集保e手掌握 APP、集保股東e服務（手機版、電腦版）；亦可回郵寄回受益人會議表決票（免郵資）。惟須留意電子投票時間為4月2日07:00至4月21日23:59止，郵寄投票至4月21日下午16:30止。投票後，於4月24日以書面方式召開受益人會議。

分割議案是否通過，須經持有代表已發行受益憑證之受益權單位總數1/2以上的受益人出席，並經出席受益人的表決權總數1/2 以上同意。若通過，0050將以受益人會議當日（4月24日）基金淨值為基準，採回到發行價36.98元以上之最大整數倍為分割倍數，進行每單位淨值與持有股數的調整。

以持有一張單位淨值為200元的0050為例，分割前總資產價值為20萬元，若以5倍進行分割，持有的張數將變成5張（5,000股），單位淨值則變成40元，總資產價值依然為20萬元，分割不影響投資人持有的總資產價值。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。