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00878首季配息0.5元 年化配息率8.76%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰永續高股息（00878）規模已正式突破4000億元大關。（本報系資料庫）
國泰永續高股息（00878）規模已正式突破4000億元大關。（本報系資料庫）

受到美國總統川普宣布對等關稅政策、CPI數據顯示通膨依舊火熱等話題影響，美股經歷亂流，連帶台股也持續震盪。國泰投信指出，台灣雖高度仰賴出口，可能因川普政策而有短期波動，但關稅所帶來的成本風險，最終將由美國終端消費品牌及消費者承擔，因此預期政策將具備彈性，台股後市仍可期待。國泰永續高股息（00878）規模已正式突破4000億元大關，再寫嶄新里程碑；首季配息0.50元，若以17日收盤價22.83元計算，單次配息率2.19%，年化配息率8.76%，除息日為2月20日，最後申購日為2月19日。

國泰永續高股息基金經理人游日傑表示，00878自2020年7月成立至今四年半，截至2月14日，集保所統計受益人數達159萬2210人，再創新高且持續排名第一；規模也迅速來到4029.64億元，為台灣ETF歷史寫下新頁，不負外界稱呼的「國民ETF」美名。00878成分股當中有約6成科技股、2成金融股，產業配置均衡，避免重壓單一個股造成風險，科技股當中有聯詠（3034）、聯發科（2454）、廣達（2382）、華碩（2357）、仁寶（2324）及微星（2377）等驅動IC及終端設備指標大廠，在AI白刃戰如火如荼展開之際，有望從中拾取報酬。

游日傑指出，在金融股方面，金融三業去年獲利首度突破兆元，加上元月14家金控獲利年增7%、月增118%，在美債殖利率處正斜率的現時狀況下，有助金融業以短支長的養券收益，以及壽險再投資收益率，00878成分股中有國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）、元大金（2885）、永豐金（2890）、兆豐金（2886）、第一金（2892）等多家金控，有利跟上金融股強勢行情。

國泰投信表示，川普上任以來手持關稅大刀，左砍墨西哥、右劈中國大陸，更公布對等關稅政策，聲稱向美國課徵關稅的國家，將對其實施相同稅率，對於仰賴出口的台灣帶來不確定性，但投資人也不必太緊張，主因台灣出口以電子產業為主，最終將由美國終端消費品牌及消費者承擔成本風險，因此預期政策將具備彈性，台灣在AI產業中擔任的角色舉足輕重，長期仍看優，投資人若擔心短期震盪，可透過定期定額分散時間風險，積極布局產業配置均衡的高股息ETF，若遇股市回檔，還有股息作為下檔保護，強化資產抗震性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 高股息

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