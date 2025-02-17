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00713準備布局加碼！小犬分享「三批進場股價」：若跌破50暫緩或評估其他標的

聯合新聞網／ 小犬的投資日誌
股示示意圖。中央社
股示示意圖。中央社

獲利再利用

我上週把富邦金與國泰金實現了損益，開始要佈局與加碼00713，希望我能夠減少情緒干擾，讓投資決策更有紀律性。以下是我的投資計畫與加碼條件：

加碼條件設定

第一批買入：當股價回測53-54附近並有支撐時，買入第一批。

第二批加碼：若股價跌至50附近，且市場環境仍穩定，我會加碼買入。

第三批加碼：當股價突破55.82（120T均線）並放量，確認趨勢轉強時，我會再次加碼。

停損與調整策略

1、若股價跌破50，則評估基本面與市場狀況，決定是否暫緩加碼或重新評估投資標的。

2、若股價突破60，則可視當時市場環境決定是否持續加碼或耐心持有。

希望這樣的方式可以確保我以穩健方式逐步佈局，避免一次性買入的風險。我會設立固定的投資金額比例來加碼，並根據市場狀況靈活調整每次加碼的金額。

安心買好股，閒錢投資最放心。

◎本文內容已獲 小犬的投資日誌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00713元大台灣高息低波 2881富邦金 2882國泰金 ETF 季配息

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