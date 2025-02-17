0056後00878也順利填息了！孫太：商品好不好？實際體驗、參與過就知道

00878也填息了

嗯！跟著我左手右手一個慢動作，右手左手，慢動作重播...

距離上次0056填息後，00878也順利填息啦！反正有參與「左手換右手」遊戲的人才會知道，自己的右手...其實也越換越大啦！

Is it good to drink？前幾天Youtube跳出古早維大力的廣告，最後的台詞是「哩喝跨賣丟哉」！

是呀！商品好不好？你實際體驗過、參與過就知道了！

孫太還是覺得，只要能讓你持續成長，持續進步的就是適合你的好商品，能讓你持續持有，不會三心二意並且能持續從中獲利的，就是適合你的好商品！

投資像是場馬拉松，每個人如何調節步伐、調整呼吸的方式皆不相同，況且也並非所有人都想跑全馬，有的人一次參加10公里，10公里，10公里，然後越來越有自信，除了從中獲得成就感也漸漸鍛鍊出體能，漸漸地朝向21K，甚至前往42K邁進，循序漸進，按部就班也不賴！ 投資亦然，Is it good to drink？哩喝跨賣丟哉！

◎本文內容已獲 孫悟天存股-孫太 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。