0056後00878也順利填息了！孫太：商品好不好？實際體驗、參與過就知道

00878也填息了

嗯!跟著我左手右手一個慢動作,右手左手,慢動作重播...

距離上次0056填息後,00878也順利填息啦!反正有參與「左手換右手」遊戲的人才會知道,自己的右手...其實也越換越大啦!

Is it good to drink?前幾天Youtube跳出古早維大力的廣告,最後的台詞是「哩喝跨賣丟哉」!

是呀!商品好不好?你實際體驗過、參與過就知道了!

孫太還是覺得,只要能讓你持續成長,持續進步的就是適合你的好商品,能讓你持續持有,不會三心二意並且能持續從中獲利的,就是適合你的好商品!

投資像是場馬拉松,每個人如何調節步伐、調整呼吸的方式皆不相同,況且也並非所有人都想跑全馬,有的人一次參加10公里,10公里,10公里,然後越來越有自信,除了從中獲得成就感也漸漸鍛鍊出體能,漸漸地朝向21K,甚至前往42K邁進,循序漸進,按部就班也不賴! 投資亦然,Is it good to drink?哩喝跨賣丟哉!

◎本文內容已獲 孫悟天存股-孫太 授權,原文出處於此;未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明:本文僅為個人觀點與紀錄,而非建議。投資人申購前需自行評估風險,詳閱公開說明書,自負盈虧。