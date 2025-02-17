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ETF兩樣情 這檔將依規辦理下櫃、清算程序

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

ETF近年成為時下最夯的理財產品，其中，債券ETF商品熱度竄升，截至2月14日總規模為3.14兆元，對比去年同期的2.15兆元，年成長0.99兆元或達45.9%，不過，仍然呈現大者恆大的局面，復華次順位金融債（00790B）最新規模為0.34億元，該ETF淨資產價值已達下櫃門檻。

根據復華投信17日公告，旗下復華次順位金融債ETF的淨資產價值已達終止證券投資信託契約條件，也就是淨資產價值最近三十個營業日平均值已低於新臺幣壹億元。將依信託契約第25條第1項規定向金融監督管理委員會提出終止本基金信託契約申請，俟金管會核准後，將依規辦理後續終止上櫃（即下櫃）及清算程序。

復華次順位金融債ETF追蹤彭博8年期以上美元次順位金融債券指數，於2019年3月20日掛牌，規模曾經最高來到20.39億元，截至2月14日還有44位投資人。

回顧近年債券ETF表現，2024年以來一共14檔新債券ETF成立、一檔加掛美元級別，總檔數來到102檔，但資金嚴重傾向長天期美債、月月配的投資等級債上，在新產品中13檔都是採用月月配，2024年有兩檔債券ETF下市，分別為元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF（00721B）和新光美國政府1至3年期債券ETF（00831B）；如今規模小於億元的債券ETF除了復華次順位金融債外，還有富邦中國投等債（00784B）的0.99億元。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 債券ETF

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