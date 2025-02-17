台股ETF受益人數續創高 市值型ETF受寵

根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF受益人數較前一周微增，仍在1,041萬人的歷史新高水準，以市值型ETF受益人數增幅較多。而上周有中信Nasdaq（009800）與中信美國創新科技（009801）兩檔聚焦美股的海外ETF掛牌，吸引投資人目光，帶動海外ETF受益人數增逾2萬人，在三類ETF中增幅居冠。

另外，上周美國公布最新零售銷售數據低於預期，凸顯耶誕銷售旺季過後消費者買氣縮手，然而CPI數據卻高於市場預期，債市多空消息頻傳，導致債價震盪劇烈，但仍有部分投資人回補債券ETF部位，受益人數周增近1萬人。

中國信託投信表示，川普政策近期頻繁推出，首先宣布對進口的鋼鐵、鋁普遍課徵25%關稅，隨後提出「對等關稅」的概念，但尚未正式推出。市場從一開始的立即反應，轉向逐漸疲乏，美股波動也縮小。但台股則因台積電（2330）被川普點名，恐將更先進製程投入美國生產，引發投資人憂心，上周股價表現疲弱，也使得台股承壓；而櫃買指數則是相對持穩。

中國信託投信基金經理人張圭慧表示，儘管近日台積電是否接手Intel消息頻傳，導致短線台積電走勢遭打壓，但隨著上周台積電ADR反彈，17日台股也表現持穩，隨著利空逐漸消化，台股可望回歸基本面表現。此外日前國發會公布最新景氣燈號再亮紅燈，顯示未來製造景氣與出口仍展望佳，經濟仍暢旺。若國際終端市場對先進製程、高效能運算、車用電子等需求繼續升溫，相關投資動能可望延續。與AI及半導體相關之題材性族群如機器人、AR眼鏡、板卡、光通訊、ASIC等，仍是市場主流，投資人可透過投資半導體ETF與以科技股為主要成分股的高股息ETF，掌握投資契機。

債券ETF方面，中國信託投信基金經理人張瓈尹表示，上周美國公布最新零售銷售數據月減0.9%，創近兩年最大降幅，遠低於市場預期的0.3%，10年期美債殖利率一度明顯回檔，不過在美國即將對多個國家加徵關稅之下，加以上周公布的1月CPI 數據顯示通膨壓力仍在，聯準會主席鮑爾也重申不急於降息的立場，導致債市波動劇烈。本周四聯準會將公布會議紀要，以及多位聯準會官員將發表談話，市場將從中尋找聯準會對升降息態度的蛛絲馬跡。

張瓈尹補充，當前利率環境有利金融業，包含高盛、巴克萊等券商皆看好今年金融業的表現。考量金融債目前利差相對美國整體公司債仍相對高，估值相對便宜，建議投資人除可逢低布局長天期美債與投等債ETF外，也可將金融債ETF納入投組。

至於海外ETF方面，中國信託投信兩檔聚焦美國科技股的中信Nasdaq（009800）與中信美國創新科技（009801）於上周掛牌上市，適逢美股那斯達克表現不錯，其餘以美股為主的海外ETF同樣吸引投資人簇擁，挹注海外ETF受益人數增加逾2萬人。

此外，上周陸港股ETF表現仍搶眼。中國信託投信基金經理人陳雯卿表示，中國新創公司DeepSeek發布開源AI模型，成為中國大陸科技公司資產重估的催化劑，DeepSeek的訓練方法有助於大幅降低訓練與推理的算力需求，有助於加速讓AI轉向應用端發展。此外，市場傳出蘋果智慧型手機iPhone將與阿里巴巴合作，針對在中國大陸銷售的iPhone開發AI新功能，激勵阿里巴巴股價，顯示DeekSeek引導市場重新評估中國大陸科技股成長潛力與估值，陸港股仍有表現空間，陸港股ETF可逢回布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。