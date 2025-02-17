00878、00882都趁溢價時用淨值申購！不敗教主：而這兩檔折價時買250張

我為何會收到國泰投信的信件？

2020年7月00878上市後，記得有一回我看見溢價，機不可失就直接跑去國泰投信，加入會員後立馬申購500張00878，當時的印象是服務非常好，我一下子就辦完手續。

ETF在股市中成交的是市價，但是在投信卻是用淨值計算，當市價高於淨值就是溢價，中間就出現價差了！例如溢價1%，500張在當時來說就是8萬，我到投信用淨值申購（500張為單位），然後在股市賣出就可以賺到這1%。

我也曾經連續幾天申購00882，就是賺溢價的價差。一般折溢價都會控制在1%以內，偶而出現大幅折溢價就是賺零用錢的時候。

去年12月000929跟00934配息大減，紛紛被打成折價，我就在股市買進250張，一樣是賺到了零用錢喔！

溢價表示到投信買淨值比較便宜，但是要500張以上。

折價表示市價比淨值低，直接在股市買就好，幾張都沒有限制。

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