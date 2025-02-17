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006208費用率較高該換掉？R爸「不划算」：但0050可以繼續買進

聯合新聞網／ Ryan爸爸理財誌
台股示意圖。林伯東／攝影
台股示意圖。林伯東／攝影

最近指數ETF的大新聞，莫過於上個月的0050放大絕招事件。

好奇之下查了，0050，006208的股權分散資料，發現持有100-200張的大戶，大概都是三百多人左右。能持有這麼多張，也都絕對是大神之輩。

這次0050除了要調降費用率，成為市值型最低之外，元大投信還要準備辦理股票分割

股票分割，是將現有的股票拆成更多單位，同時調整每股價格，但公司的總市值不變。讓投資人更容易購買，提高股票的流動性。

據傳0050要以1:5的方式進行分割，也就是說股價會從將近200元，直接降為40元左右。相較之下投資人購買的意願就更高了。

那原本持有006208的朋友，需要換掉轉投入0050嗎？

我們以100萬元的股票來舉例，簡單試算後就會發現，其實摩擦成本短期來說是不划算的。

調降費率是良性競爭，雖然還遠比不上美股ETF的超低費用率，但至少是好的開始，希望其他投信也趕快跟上，我們樂見其成！

不知道你是在哪一個等級呢？一起持續累積吧！

◎本文內容已獲 Ryan爸爸理財誌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 006208富邦台50 ETF 市值型 股票分割

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