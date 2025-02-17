海外股票ETF 這檔近一年漲幅逾100%

根據CMoney資料統計，近一個月漲幅十強海外股票ETF主要可區三大類型：中國大陸、衛星航太、歐洲等，其中，前六強漲幅更高達一成以上，仔細觀察這些強勢ETF，不僅短期表現亮眼，長期表現也讓人驚豔，以近一年的漲幅來看，第一金太空衛星ETF（00910）上漲超過100%達101.6%。

陸股的好表現主要來自去年中國大陸的利多政策，與今年AI低價模型DeepSeek問世帶動的兩波強力攻勢，衛星與航太題材主要在川普上任後大力宣示支持與發展太空產業及登陸火星任務等，而歐洲則受惠持續寬鬆與經濟復甦、消費力道上揚，與美國貿易制裁相對邊緣等利多帶動。

第一金投信指出，川普上任後，大加宣示太空產業發展，也帶動相關產業的設備投資、火箭衛星發射，及購併投資消息頻傳，美國太空科技公司紅線（Redwire），提供太空關鍵設備，讓太空航、衛星其他設備系統順利運作，為太空與國防科技的關鍵廠，企業獲利成長動能仍受期待。

紅線在1月下旬宣佈9.25億美元收購提供太空自主空中系統廠商Edge Autonomy，以加強其他在國防與商業市場的競爭力，合併後將擴大其太空經濟規模，公司預計在2025年的營收可達5.35億至6.05億美元，調整後的獲利則預估在7,000萬至1.05億美元之間；此外，紅線在成功交付兩艘Mako太空船用於Tetra-5任務之後，再獲Orion Space Solutions選中，為美國太空軍（USSF）太空系統司令部（SSC）的Tetra-6任務提供Mako太空船，紅線近期的發展，反映該公司在推進太空基礎設施方面的持續承諾。

美國火箭發射商火箭實驗室（RocketLab）則受惠周日在紐西蘭發射中心，成功完成為合作廠商法國物聯網公司Kineis發射五顆低軌道衛星任務，以部署衛星物聯網絡；此外，火箭實驗室也將在下周2月18日與空間情報公司黑天（BlaceSky）共同合作發射第一顆Gen-3衛星，以「繫緊太空安全帶」為名進行衛星發射，該衛星主要任務在為黑天提供高頻圖像、低延遲數據，及人工智慧分析等；1月該公司亦獲得美國太空發展署（SDA）5.15億美元建造及運作低軌道軍事衛星等。

加拿大航空技術開發與製造MDA Space，因宣布與衛星業者Globalstar簽署價值達11億加幣的合約，MDA將為其建造逾50顆衛星，此外，花旗再次確認MDA目標價為30加幣，目前該股股價為加幣24.8元，Globlalstar為蘋果所投資的衛星通訊公司，為蘋果手機提供衛星服務、支援等相關功能。

第一金太空衛星ETF追蹤投資Solactive太空衛星指數，成份股為太空衛星關鍵企業，透過自然語言處理等，找出高度投入太空及衛星產業的企業，同時也能掌最新太空發展變動趨勢話題等，網羅30檔太空概念績優受惠股，採取均權配置策略，每年2月及8月進行成份股檢視調整，並於3月及9月初進行持股調整自2024年9月成份股均權調整後，受惠近半年的漲勢推升，部份個股於ETF占比達6%-11%，每次藉由成分股均權調整，更能發揮鎖住獲利與逢低加碼機制。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。