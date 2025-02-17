川普對加密貨幣態度正面 掌握投資比特幣ETF關鍵訣竅

美國總統川普對加密貨幣態度正面、加上地緣政治與通膨風險，促使投資人透過比特幣尋求去中心化與抗通膨效果；而虛擬資產ETF不僅降低參與虛擬資產投資的門檻，預料未來加密貨幣ETF將成為全球資產配置要角。

凱基證券財富管理處主管阮建銘表示，比特幣市值自2024年初現貨ETF出現後不斷上升，與所有加密貨幣加總的市值占比最高接近60%，市值規模也隨著放大。同時，觀察近年已有大量機構包括避險基金、家族辦公室以及國家主權基金等，皆陸續規劃將其納入資產配置，例如高盛、摩根士丹利等大型投資機構皆持有比特幣ETF部位。

此外，據Charles Schwab針對ETF投資人所進行的調查報告，整體調查結果顯示整體受訪者對於虛擬資產ETF的接受度有所提高，在1,000位受訪者中，有45%的投資人傾向在未來1年透過ETF來投資虛擬資產，相對於2023年的調查相比成長了7個百分點。若依照各世代受訪者區份的話，千禧世代ETF投資人調查結果比重最高，達62%，其次則是X世代ETF投資人（44%），嬰兒潮世代ETF投資人態度仍偏向保守，調查結果僅15%。

透過複委託交易比特幣ETF的限制及注意事項

凱基證券2024年12月31日已正式開啟虛擬資產ETF交易，提供國內投資人參與比特幣行情的新途徑。然而，依循主管機關配套施，投資人須符合相關交易資格限制，方能透過複委託投資外國交易所上市之虛擬資產ETF，包括：

1.須具備專業投資人身分。以國內自然人為例，申請為專業投資人須提供新台幣3千萬元以上的財力證明；

2.投資人在初次買進前須簽署風險預告書，並具備虛擬資產暨相關商品投資專業知識及具備一定投資經驗。

阮建銘表示，為此，凱基證券建置完整且縝密的把關機制，在交易流程均加入詳細產品說明、知識問卷及風險預告書等，展現主動守護客戶資產的決心。

此外，投資人須留意並考量虛擬資產較大的價格波動特性，依照自身風險承受度，適度配置虛擬貨幣ETF，在擁抱機會報酬的同時，也控制虛擬貨幣所帶來的風險，平衡整體資產表現。比特幣成立至今漲幅雖然驚人，但2014全年跌58%、2018全年跌75%、 2022全年跌64%，投資人須了解其高波動性，並依照自身風險承受度操作、嚴控部位。

若投資虛擬貨幣行業相關企業，則須注意這公司股價表現與比特幣現貨的價格走勢極可能有所落差，凱基證券不僅提供專業投資人交易虛擬資產ETF，複委託平台亦有提供一般投資人參與虛擬資產行情之商品，例如美國虛擬貨幣交易平台、挖礦商等虛擬資產相關股票，或是投資於相關行業的ETF。提醒投資人，若投資此類股票，仍須注意股價與比特幣現貨的價格走勢可能不一致，投資前應謹慎綜合考量個別公司財務狀況與競爭力、虛擬資產市場發展等因素，充分了解相關風險。

怎麼挑比特幣ETF

如同挑選一般ETF，阮建銘表示，建議投資人可先篩選市值規模較大且流動性較佳、管理費相對具競爭力的商品。提醒投資人，因虛擬資產投資在資產管理界仍屬新興初始階段，因此選擇發行商時需特別考量其在虛擬資產或加密貨幣領域之經驗，並留意該ETF所合作的加密貨幣託管機構，及加密貨幣的儲存方式等。

另外，投資人須特別留意投資的比特幣ETF是直接投資比特幣的「現貨型ETF」，或是投資比特幣期貨的「期貨型ETF」。

比特幣現貨ETF是由ETF發行商直接向選定的比特幣交易對手買賣比特幣，因實際持有資產，直接追蹤價格，透明度更高。至於期貨型ETF，因期貨轉倉成本會影響ETF表現，若持有期間越長，期貨ETF累積報酬將與現貨ETF的表現脫鉤。

這也是為何2024年1月美國批准比特幣實體（現貨）ETF上市後，資金隨即便開始撤離相關期貨ETF，導致加密貨幣期貨ETF規模開始銳減；而在2024年7月以太坊實體ETF獲准上市後，虛擬貨幣期貨ETF規模更是進一步滑落，顯示虛擬貨幣ETF投資者明顯偏好現貨ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。