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比特幣夯 三路迎財安全穩健

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
直接買比特幣與投資比特幣ETF之比較。(資料來源：凱基證券整理)
直接買比特幣與投資比特幣ETF之比較。(資料來源：凱基證券整理)

比特幣自川普當選美國總統後的行情持續攀高，虛擬貨幣受到全球市場高度關注。台灣投資人想投資比特幣最擔心交易安全性，投資專家說，國人還可以透過券商複委託、投信的虛擬貨幣概念ETF及期貨商的槓桿期貨投資虛擬貨幣相關商品。

交易比特幣雖可在多家虛擬貨幣交易所或平台買賣，也可在國際網路券商開戶交易，但因屢有交易糾紛，尤其在2022年發生全球第二大交易所FTX倒閉後，更讓投資人重視投資虛擬資產時的保障，讓國人怯步。不過，川普就任美國總統力推虛擬貨幣相關政策，多國也開始考慮購買比特幣作為戰略儲備，利多題材持續出籠讓法人看好比特幣後續行情。

凱基證券財富管理處主管阮建銘表示，買賣比特幣ETF跟一般ETF相同，投資人不需要至私人交易所開戶或學習新的交易流程；且比特幣現貨ETF所持有的比特幣，由ETF發行商所合作的保管機構保管，投資人不需額外煩惱管理數位錢包或秘鑰等瑣碎項目。另一方面，透過證券商複委託投資比特幣ETF，能夠將傳統資產與虛擬資產一併納入，享有資產管理的便利及安全性，更可全面進行整體部位的資產配置、定期檢視與調整。

凱基等多家券商的複委託已可交易比特幣ETF，但投資人須符合相關交易資格限制，包括：具備專業投資人身分，國內自然人申請為專業投資人須提供新台幣3千萬元以上的財力證明，初次買進前，須簽署風險預告書，並具備虛擬資產暨相關商品投資專業知識及具備一定投資經驗。

目前複委託主要市場中，美國及香港股票交易所皆上市多檔虛擬資產ETF，凱基證券為同業首家可投資美國及香港交易所的逾60檔虛擬資產ETF，例如港股市值規模較大的嘉實比特幣現貨ETF(3439 HK)，投資人即可透過凱基證券複委託平台，以較多元幣別選擇以人民幣、港幣、美元進行投資。

Coinbase執行長Brian Armstrong在瑞士世界經濟論壇中表示，川普任期內建立比特幣戰略儲備確實可能實現，推升比特幣在川普1月21日就職當天創下10萬9,071美元的新高紀錄，機構法人預測下一目標價將朝20萬美元邁進。目前是全台唯一與數位支付及數位資產相關的ETF─國泰數位支付服務（00909）經理人楊庭杰表示，透過投信發行相關ETF的流動性佳、成分股透明，買賣容易，是相對安全便利又合法的投資管道，資產配置建議在20%左右，作為衛星理財標的，有望提升投組績效。

群益期貨槓桿交易部副總李宗維指出，投資人開期貨帳戶可在美股差價合約（CFD）買賣兩檔連結個股：虛擬貨幣交易所Coinbase及微策略（MicroStrategy），微策略的比特幣持倉已高達46.1萬枚彼特幣，這兩檔都與比特幣價格有高度連動性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00909國泰數位支付服務 ETF 比特幣

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