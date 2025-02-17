00878「填息了」…填息率維持100％！季配息次次填、最後買進日19號
158萬投資人注意！國泰永續高股息（00878）喜上加喜，最新規模突破4000億元大關，今（17）日開盤10分鐘，股價即來到22.81元，正式完成填息！
00878採季配息，填息率維持100%，近日也公告將於2月20日除息0.5元，若以公布當日收盤價計算，年化殖利率達9%，提醒投資人若想參與本次配息，最後買進日為2月19日。
回顧00878配息歷程，自2020年7月發行以來季季皆配息、次次都填息，整體而言穩健走高，而去年分別發放0.4元、0.51元、0.55元、0.55元的配息金額，憑藉穩定息收受到廣大投資人青睞，成為受益人數最多的「國民ETF」，是投資人長抱，是退休族、存股族以及學生族群的投資首選。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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