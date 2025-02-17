半導體產業營運前景正向 這兩檔ETF搭上順風車

受惠AI、半導體需求暢旺，加上消費性電子產品可望復甦，雲端服務大廠紛宣布上修資本支出，顯示2025年台灣半導體產業營運展望依舊正向。中信關鍵半導體（00891）與中信小資高價30（00894）公告第二階段分配評價結果。中信關鍵半導體配息0.41元、年化8.8%；中信小資高價30配0.55元、年化配息率10.5%，除息交易日為2月18日；17日買進並持有就能參加除息，收益分配發放日為3月17日。中國信託投信表示，投資人可掌握半導體類股仍處評價合理階段分批布局，透過半導體股比重較高的ETF搭上產業發展順風車。

國內首檔落實季配息機制的中信關鍵半導體（00891）是規模最大、受益人數最多的台股半導體ETF；而中信小資高價30（00894）則是全台股市場中唯一使用高股價作為選股範圍的ETF，且成分股中亦囊括不少AI概念股企業。自ChatGPT問世以來，這些企業都有不錯表現，00894也連帶受惠，因而成為許多小資族以低成本買進高價股的選擇。

中國信託投信表示，根據國際半導體產業協會（SEMI）最新一季全球晶圓廠預測報告指出，2025年半導體產業將有18座新晶圓廠啟建，包括三座8吋和15座12吋晶圓廠，其中大部分廠房可望於2026至2027年間開始營運量產，且先進製程仍是半導體產業擴張的領頭羊，成長幅度可望優於成熟製程。

中國信託投信基金經理人張圭慧表示，雖然中國大陸DeepSeek橫空出世，投資人一度擔憂未來不需要這麼多算力，使得市場一度對先進製程的需求出現雜音。但近期四大雲端服務商（CSP）普遍上修資本支出，展現投資AI基礎建設的決心，未受DeepSeek問世影響，顯示AI仍持續高速發展，且可能加速發展出更多的落地應用。

張圭慧補充，雖然去年AI以外如工業、車用、消費等領域的半導體需求偏緩，特定領域甚至步入衰退，但考量基期相對低，工業、車用領域庫存消化接近尾聲，且AI相關新功能可能觸發消費電子換機潮，去年表現相對疲弱的領域，有機會在今年實現復甦。

觀察00891主力成分股，由於谷歌等CSP業者自研AI晶片，隨著DeepSeek問世可望加速Edge AI普及，在ASIC領域占有一席之地的聯發科（2454）可望受惠；擁亞馬遜ASIC訂單的世芯（3661）近期表現也相當亮眼；至於拿下ASIC晶片探針卡的旺矽（6223）也被看好成為下一檔千金股。00891可望搭上這波ASIC晶片浪潮。

至於00894成分股，包含AI伺服器電源供應大廠台達電（2308）、伺服器製造商廣達（2382）、鴻海（2317）等，去年以來受惠輝達（NVIDIA）新款伺服器大量出貨，股價表現也相對強勢。川普的關稅新規雖可能對業者利潤造成影響，但相關企業已表態會滾動調整供應鏈布局，以因應市況變化。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。