006208會跟0050硬碰硬降費用率？清流君：投信削價競爭不如搞噱頭賺得多

006208會降費用率嗎？

要知道，ETF市場競爭，分兩塊：

第一、價格競爭，同質性產品看誰費用率低。 第二、噱頭競爭，看誰的產品更能吸引到韭菜的注意力。

但富邦也很聰明，跟元大0050硬碰硬，其實不明智，我是富邦不如就多出一些變形版的市值型ETF來搶占市場，像是009802這種，背後不確定性更低，說不定還更有利可圖。

當然，我也希望富邦能把006208降費用、推分割、改不配息版本，投信們搞價格競爭血流成河，對我們一般投資人有利。

但問題是價格競爭其實沒什麼搞頭、賺太慢了。

你看其他小投信，什麼復華、群益發00919、00929搞噱頭競爭賺這麼多，搶占市場份額更大，過去幾年一下就把資產規模壯大這麼多，我是業者白癡才去搞價格競爭！

最可怕之處，這是一個死循環！

散戶有人性偏誤，有不成熟的特定需求。而投信看見這些需求，主動迎合這類型投資人，刻意推出一籃子有流行噱頭的股票，來滿足他們的興奮情緒，同時再搭配行銷手法、媒體曝光及業配網紅來炒作話題，而且投資網紅為了獲取穩定流量，也會持續創作不成熟內容以迎合韭菜的需求，大肆推廣錯誤投資觀念，這又回過頭再加深了散戶本身固有的人性偏誤。

如此周而復始，韭菜生生不息！

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