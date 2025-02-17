00919跟00878哪個比較好？倆男「GPT給模糊回應」：手心手背都是肉啊！

媽媽又問我：00919跟00878。哪個比較好？

過年時桃子的媽媽詢問00919後，又在這週打來詢問桃子「那00919跟00878哪個比較好？」呃...當下我還真不知道答案又或者真的有正確答案嗎？

00919跟00878可以比較嗎？ChatGPT給了我模糊的回應...

GPT說穩健者買00878；追求高股息與較高風險者買00919

Well...對我而言，兩者似乎沒有太大區別

這問題就好像在問：鴻海跟廣達哪個好？

手心手背都是肉啊！（雖然個人偏好廣達多於鴻海），要不然00878跟00919都買好了？小孩才做選擇。

桃媽的問題可能也是很多長輩的問題，既然兩者的成分股並不完全相同，青菜蘿蔔各有所好，真的有選擇障礙的話，那就都買吧！當成一個實驗實驗也是不錯。

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