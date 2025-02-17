00713本季配息猜維持1.4元？存股哥：以年化殖利率10％預估

元大台灣高息低波（00713）即將迎來今年首次除息，本季配息我猜與上季一樣持平1.4元，先看三個月前11/1我在做股息預估時的淨值組成，收益平準金3.36、資本平準金23.06，2/14的淨值組成為收益平準金2.99、資本平準金21.02。

平準金方面共下降2.41元，但我覺得這並不影響整體年化殖利率維持10%的水準，因為可配發金額還是相當充足，如果以年化殖利率10%預估，換算本季配息的話大概就是1.4元。

雖然00713跟大多數高股息一樣從去年7月開始就呈現跌勢，但投資看的是長期，如果你回頭看00713的歷史漲幅，可是驚人的24.35元（+81.71%），今年也在緩步回升中，目前已漲1.15元（+2.17%），這一小波回檔的影響看起來也不是那麼劇烈。

對長期持有的存股人來說，現在都還是處於正報酬狀態，我持有10張，帳面目前+$123,795(28.17%），股息對我來說就是一股安心的力量，可以持續再投入或是拿來支應生活開支的資金來源。

很多人對於「存股長投」的定義好像有點不太一樣，總是想著買進後就一路往上漲，短期遇到下跌就開始恐慌，殊不知起起伏伏、漲漲跌跌，最後呈現穩定向上趨勢，才是存股長投的真實樣貌。

機會與財富始終留給耐心等待的人，我不會說當你開始決定存股之後就會一路暢行無阻，事實是你會遇到無數次的回檔、下跌、配息不佳、壞消息、帳損，這些事情絕對會不斷不斷出現在你持有的標的上。

但當你願意一次次的把股息再投入，在下跌時仍不斷買進壓低成本提升持有張數，等到股價回升時你才可能嚐到勝利的果實，我的經驗是如此，你看大盤指數是如此、台積電是如此、金融股是如此，我相信自己重壓的高股息也會是如此。

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