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投資級債券ETF 犀利

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

歷史經驗顯示，當美國10年期公債殖利率高於基準利率時，為布局投資等級債券ETF的好時點。據統計，國內投資級債券ETF平均到期殖利率皆高達6%以上，極具吸引力。預期聯準會今年延續降息循環，中長天期債券價格有機會上漲，建議在投資等級債找尋更好的收益機會，可留意BBB級別債券，反映信用貼水，收益率相對更高。

台新特選IG債10+ETF（00980B）研究團隊表示，美國勞工統計局（BLS）公布1月CPI年增率達3%，1月核心CPI年增3.3%，高於市場預期的3.1%，數據顯示通膨降溫的速度不如預期，而強勁的就業市場狀況，可能讓聯準會成員們維持觀望態度。

美國總統川普政策方向及節奏變化大，特別是在反覆變動的關稅議題上，加劇金融市場的波動，因此控管投資風險將成為關鍵，在聯準會放緩降息步調情況下，債券資本利空間受到壓縮，可以選擇較高債息的債券，享有每月現金流入，而投資等級債券ETF具投資潛力，可作為穩健投資人理財選擇。

台新投信指出，目前美國投資等級債企業的EBITDA利潤率高於過去十年平均，企業將營收轉換成獲利的能力更強，財務體質更穩健。BBB債券因兼具違約率相對低、殖利率相對佳雙優勢，其占投資等級債券發行總量的比例達53%，居投資等級債券的人氣王。聚焦BBB級債券利於選券與流動性，可兼具高信用評等與較佳的殖利率，是債券的首選。

凱基ESG BBB債15+ETF基金經理人劉書銘表示，非農就業數據顯示就業市場穩定，在就業市場穩定下，聯準會將利率決策觀察重點聚焦通膨趨勢，而新出爐的CPI數據反映通膨相對火熱。由於美國經濟穩健，川普新政效應有待觀察，市場預期聯準會降息遞延，帶動美國10年期公債殖利率向上彈升，也使投資等級債價格表現相對承壓；BBB評級投等債提供的票息在投資等級債當中相對高，有助挺過債市震盪。

考量市場情緒波動劇烈，避險需求浮現，具穩定收益優勢的BBB級投資級債投資吸引力攀升。據過去六次歷史經驗，升息循環結束後，相較於公債與投等債，BBB評級投等債報酬更佳。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券ETF 美國經濟

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