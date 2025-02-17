40檔債券ETF 排隊除息

債券ETF 2月陸續除息，本周更將迎來除息高峰。根據CMoney統計，直至2月底止，還有40檔債券ETF將除息，當中以投資級公司債ETF檔數達29檔最多，欲參與除息的投資人，要密切留意各檔產品的最後買進日。

財富管理專家表示，月配型ETF受到投資人喜愛，推測因其配息頻次較密集，有助提升資金運用靈活度，因此不僅是近一年新發行的債券ETF大多採取月配機制，部分原先為季配的債券ETF也調整為月配。

接下來兩周將除息的投資等級債券ETF來看，月配型檔數達15檔，略多於季配型14檔。這15檔月配型投等債ETF預估年化配息率都在4.5%以上，其中更有三檔ETF預估年化配息率超過6%，包括受益人數最多、近32.9萬人的群益ESG投等債20+（00937B），以及去年下半年才掛牌的元大優息投等債、兆豐US優選投等債。

群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄表示，近期受川普貿易戰反覆和DeepSeek橫空出世衝擊，市場避險情緒升溫，使得十年期美債殖利率走低，連帶拉抬整體債市表現。

全球經貿前景不易掌握，也創造債市投資機會，且儘管聯準會降息步調預期放緩，整體降息趨勢仍未改變，過往經驗來看，進入降息周期後，投資等級債除了提供收益，表現也相對穩健，在不確定性猶存下，仍可吸引資金配置。

而ESG概念長天期BBB級債最值得留意，其兼具債信品質、收益優勢與ESG趨勢，因此布局相關ETF有助一次滿足投資者對於資產品質、穩健收益與搶攻資本利得等需求。建議投資人布局長天期債券相對於單純持有現金具更大潛在資本利得。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。