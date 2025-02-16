高股息ETF都是垃圾不要碰？小師傅曝5大好處：領息可以加減退稅8.5％

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聯合新聞網／ 小師傅存股
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

每次看到這種人，因為自己沒做好功課，只是聽別人說什麼好就投什麼，最後賠錢了再來罵說「所有高股息都是垃圾，通通不要碰！」其實到最後，我發現這種人就算轉去買市值型，只要碰上大盤盤整幾個月不動，接著看到高股息又跑贏大盤，他們又會從市值型跳回高股息。

到最後，這種人其實就是個跟風仔看配息好就追高、看漲就追、看跌就賣，結果就是不停的在台積電 → 美債 → 高股息 → 市值型 → 套牢的循環裡打轉，每年市場上都會有流行的商品，但盲目追求流行並不能讓你提早退休，反而只會讓你提早畢業。

股市的長期獲利表現優於債券，市值型ETF的長期績效也優於高股息ETF。那麼，高股息一定不好嗎？我並不這麼認為，一切還是要看適不適合自己。

目前來說，高股息對我來說非常適合，原因如下

1.本業收入低，還是5%所得級距仔，領息可以加減退稅8.5%。

2.高股息給我最大的安全感，如果失業，每個月還有15萬元的股息還能cover自己和家庭的費用。（以我的個性，除非生死關頭不得不賣，否則大概都不會賣。）

3.配息54C，有助於提高所得，進而增加信貸額度（對於所得不高的人來說，配息是個很好用的工具。）

4.高股息的現金流能更輕鬆的撬動高槓桿，借錢重複槓桿（我不覺得配息會讓人睡公園，反而現金流可以讓你進行很多高槓桿的操作，可攻可守。）

5.我是「現金流流派」，先養大現金流，之後再買美股大盤

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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