16檔台股 ETF下周除息 00923單次配3.46%

二月除息的台股ETF將於2/17至2/21迎來除息高峰。總計有16檔台股ETF進行除息，包括00923、00913兩檔半年配ETF、雙月配的00907、包含00894、00878、00891等在內的7檔季配型產品，以及包含00900、00730、00929等六檔月配型產品，除息日多落於2/18、2/19兩日，想參與配息的投資人，請留意各ETF的最後買進日。

法人表示，這16檔將除息的台股ETF類型相當多元，市值型ETF如：結合低碳概念的00923群益台ESG低碳50、高股息ETF則有00878、00900、00944等，還有以半導體為主的00891和著重中小型股的00936，投資人可視自身的投資偏好與需求來選擇適合的產品。

再觀察這16檔台股ETF配息狀況，本次以00923群益台ESG低碳50每股配發0.77元、單次配息率預估達3.46%最佳，2/17為最後買進日、2/18除息，而00894、00913、00878與00891的單次配息率也都在2%以上，表現亦不俗。

群益台ESG低碳50（00923）經理人邱郁茹表示，隨著全球終端商品需求改善，客戶回補庫存意願增加，加上AI科技應用商機擴散，有助台灣出口成長動能，內需也受益於景氣回溫、有助民間消費維持穩定，故基本面而言仍有助於台股多頭趨勢延續。

另一方面，碳費制度上路，代表著台灣企業減碳腳步更須加速，低碳力也將是企業的關鍵競爭力，在營運獲利上也可望能有穩健的表現，亦將是資金青睞的重點，因此投資人也不妨透過在標的選擇上訴求低碳策略選股之台股低碳市值ETF來掌握行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。