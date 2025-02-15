搭上川普2.0列車 永豐 ETF00858受益人數飆升

下周四（2月20日）川普上任即滿一個月，回顧這段時間川普誠如競選時承諾，推出一系列美國優先政策，包含陸續推出關稅大招，並發表對格陵蘭、加拿大和巴拿馬運河等積極性言論，雖然各項政策皆從美國自身利益出發，卻也造成全球地緣政治風險加大。但美國經濟確實因此保持高活力，市場對美股表現也充滿期待。專業法人表示，若以分散投資風險、參與川普2.0及長期投資角度來看，美國大市值ETF會是較好的選擇。

目前在台灣追蹤美國大盤的台灣ETF中，有三檔追蹤美國500大市值企業。其中，永豐美國500大ETF（00858）是唯一兼顧美國大市值並有配息產品，且持股中符合川普2.0政策相關產業比重，如金融、工業、能源相對高於其他美國500大市值型ETF；同時近一月、今年以來、近兩年、三年報酬率皆第一。受川普2.0政策利多、持股特色及配息機制影響，永豐美國500大ETF1月總受益人數增幅飆升，增幅超過45%，買氣強勁。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。