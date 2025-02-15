快訊

愛女大S離世太痛！S媽連發文令人鼻酸 突換臉書頭像

台大人再嚐一回！ 台大後門34年老店「長興牛肉麵」 3月中旬將熄燈

她收到錄取通知信！幾天後「職位被取消」…內行人曝背後原因

搭上川普2.0列車 永豐 ETF00858受益人數飆升

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美國大市值ETF概況。資料來源：CMoney
美國大市值ETF概況。資料來源：CMoney

下周四（2月20日）川普上任即滿一個月，回顧這段時間川普誠如競選時承諾，推出一系列美國優先政策，包含陸續推出關稅大招，並發表對格陵蘭、加拿大和巴拿馬運河等積極性言論，雖然各項政策皆從美國自身利益出發，卻也造成全球地緣政治風險加大。但美國經濟確實因此保持高活力，市場對美股表現也充滿期待。專業法人表示，若以分散投資風險、參與川普2.0及長期投資角度來看，美國大市值ETF會是較好的選擇。

目前在台灣追蹤美國大盤的台灣ETF中，有三檔追蹤美國500大市值企業。其中，永豐美國500大ETF（00858）是唯一兼顧美國大市值並有配息產品，且持股中符合川普2.0政策相關產業比重，如金融、工業、能源相對高於其他美國500大市值型ETF；同時近一月、今年以來、近兩年、三年報酬率皆第一。受川普2.0政策利多、持股特色及配息機制影響，永豐美國500大ETF1月總受益人數增幅飆升，增幅超過45%，買氣強勁。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 川普 美國經濟

延伸閱讀

川普「MAGA」美經濟看旺 國泰投信：善用多重平衡型基金布局

因應川普對等關稅 美學者：台灣宜更具體向日本看齊

川普下令不用紙吸管 CNN：環保人士部分認同

美國友台前國安顧問回鍋白宮 加入總統情報委員會

相關新聞

高含「積」量ETF 買盤搶進

護國神山台積電受到地緣政治紛擾影響，股價領頭下殺一舉摜破季線支撐，連帶高含「積」量ETF跟著表現憔悴，如富邦科技、元大台...

台股相關ETF 逢回布局

去年台股在電子股，尤其是AI相關概念股推升下，於全球資本市場表現突出，今年甫開春就在川普關稅政策下，上演上沖下洗劇碼。投...

市場下跌借錢投資不一定錯？專家：用資產配置與再平衡的角度來思考

不是說這樣做一定錯，而是做法應該有合理不矛盾的理據。（例如不要應該想著要做「生命週期投資法」，結果還決定大跌才借錢投資）

大跌20％之後開槓桿作指數化投資「相對安全」？專家：反而更危險

市場跌20%之後一定比較安全嗎？說不定你等了3年之後，市場一路漲了50%，之後再跌20%比現在還貴，這樣借錢投資有比現在買便宜或安全嗎？當然沒有啊。

00878小降息繼續持有「靠股息Cover支出」！瑞奇媽：高股息跟市值型全都要

不用把自己逼進「高股息還是市值型的殘酷二選一」，按照自己的需求來配置就好。

川普效應加上南韓軍工股發威 元大00965 ETF今年以來逆勢漲近9%

全球股市在川普關稅及DeepSeek挑戰美國AI領先地位疑慮等影響下，各國主要指數走勢震盪，台股大盤蛇年開春後迄今累計已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。