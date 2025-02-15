聽新聞
0:00 / 0:00

高含「積」量ETF 買盤搶進

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台積電。路透
台積電。路透

護國神山台積電受到地緣政治紛擾影響，股價領頭下殺一舉摜破季線支撐，連帶高含「積」量ETF跟著表現憔悴，如富邦科技（0052）、元大台灣50、及富邦台50跌幅都超過1%，不過，買盤也趁勢進場瞄準高含「積」量ETF撿便宜。

根據CMoney統計，昨（14）日65檔台股ETF（富邦臺灣加權反1反分割暫停交易）累計成交金額達188.11億元，較13日的159.58億元增加28.52億元或17.8%，也是2月4日195.52億元以來的新高，高於2025年日均值的178.17億元。

台股ETF平均下跌0.5%，其中，持有台積電比重在五成以上的高含「積」量ETF共有七檔，單日跌幅都超過1%，分別有台積電權重占66%富邦科技，占57%的元大台灣50和富邦台50，52%的元大MSCI台灣及富邦摩台、元大電子，51%的富邦公司治理。

其中，富邦科技成交金額較前一個交易日大成長162.2%，富邦台50成長84.9%、元大台灣50也增70.8%，成長幅度大幅贏過整體均值，甚至槓桿的元大台灣50正2也出現逢低加碼買盤，交易量成長38.9%，來到9.67億元。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

元大 台積電 富邦

延伸閱讀

【重磅快評】「民主供應鏈」擋不了「美積電」風暴

外資賣超245億元、竟逆勢買超這檔逾7萬張 但台積電遭大賣

川普再放話搶回晶片生意 專家建議台積電可以這麼因應

川普喊救美國晶片…台積電能併英特爾？財經專家：萬萬不可

相關新聞

高含「積」量ETF 買盤搶進

護國神山台積電受到地緣政治紛擾影響，股價領頭下殺一舉摜破季線支撐，連帶高含「積」量ETF跟著表現憔悴，如富邦科技、元大台...

台股相關ETF 逢回布局

去年台股在電子股，尤其是AI相關概念股推升下，於全球資本市場表現突出，今年甫開春就在川普關稅政策下，上演上沖下洗劇碼。投...

市場下跌借錢投資不一定錯？專家：用資產配置與再平衡的角度來思考

不是說這樣做一定錯，而是做法應該有合理不矛盾的理據。（例如不要應該想著要做「生命週期投資法」，結果還決定大跌才借錢投資）

大跌20％之後開槓桿作指數化投資「相對安全」？專家：反而更危險

市場跌20%之後一定比較安全嗎？說不定你等了3年之後，市場一路漲了50%，之後再跌20%比現在還貴，這樣借錢投資有比現在買便宜或安全嗎？當然沒有啊。

00878小降息繼續持有「靠股息Cover支出」！瑞奇媽：高股息跟市值型全都要

不用把自己逼進「高股息還是市值型的殘酷二選一」，按照自己的需求來配置就好。

川普效應加上南韓軍工股發威 元大00965 ETF今年以來逆勢漲近9%

全球股市在川普關稅及DeepSeek挑戰美國AI領先地位疑慮等影響下，各國主要指數走勢震盪，台股大盤蛇年開春後迄今累計已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。