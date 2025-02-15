高含「積」量ETF 買盤搶進

護國神山台積電受到地緣政治紛擾影響，股價領頭下殺一舉摜破季線支撐，連帶高含「積」量ETF跟著表現憔悴，如富邦科技（0052）、元大台灣50、及富邦台50跌幅都超過1%，不過，買盤也趁勢進場瞄準高含「積」量ETF撿便宜。

根據CMoney統計，昨（14）日65檔台股ETF（富邦臺灣加權反1反分割暫停交易）累計成交金額達188.11億元，較13日的159.58億元增加28.52億元或17.8%，也是2月4日195.52億元以來的新高，高於2025年日均值的178.17億元。

台股ETF平均下跌0.5%，其中，持有台積電比重在五成以上的高含「積」量ETF共有七檔，單日跌幅都超過1%，分別有台積電權重占66%富邦科技，占57%的元大台灣50和富邦台50，52%的元大MSCI台灣及富邦摩台、元大電子，51%的富邦公司治理。

其中，富邦科技成交金額較前一個交易日大成長162.2%，富邦台50成長84.9%、元大台灣50也增70.8%，成長幅度大幅贏過整體均值，甚至槓桿的元大台灣50正2也出現逢低加碼買盤，交易量成長38.9%，來到9.67億元。

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