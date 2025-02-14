台股相關ETF 逢回布局

去年台股在電子股，尤其是AI相關概念股推升下，於全球資本市場表現突出，今年甫開春就在川普關稅政策下，上演上沖下洗劇碼。投信法人預期，台股上半年區間震盪機率高，下半年可望展開百花齊放行情，建議透過台股科技相關ETF，上半年逢回伺機分批布局，參與2025年台股科技股成長契機。

群益台灣ESG低碳50 ETF（00923）經理人邱郁茹表示，總經面環境穩定，AI大趨勢推動下，市場仍看好台股整體企業獲利於今、明兩年維持增長，台股中長期表現可期。台股先前雖遇川普政策及AI新模型逆風，表現受到壓抑，但從美中兩大強國紛紛搶進發展AI來看，AI顯然為未來科技發展重點。隨著AI應用更加多元及普及，後續可望帶動相關需求成長，進而推動台股企業的獲利。

除此之外，隨台灣進入碳有價時代，碳排放量管理良好的企業，也可望成為低碳趨勢下，市場資金偏愛的重點。投資人也不妨透過在標的選擇上訴求低碳策略選股的台股低碳市值ETF參與趨勢，既能掌握淨零趨勢下帶來的碳金商機，也能同步掌握基本面良好、企業獲利可望維持增長的台股多頭趨勢。

凱基台灣AI 50（00952）基金經理人施政廷表示，受惠AI相關族群加持獲利動能，2025年台股科技股可望延續2024年態勢持續發光，預計台股企業獲利年增率可來到16%，可望延續2024年雙位數的成長力道，台股AI族群企業獲利年增率可望持穩在30%以上。

施政廷指出，DeepSeek將使算力需求持續，短線看似需求減少，實則長線AI若因使用價格下滑，平價客製化AI順利普及，應用端將呈現百花齊放。台灣做為組裝強國，能提供IC設計、晶圓代工、封裝測試等一站式解決方案，勢必成為供應鏈不可或缺的一環。全球雲端AI資本支出持續向上，四大CSP業者的資本支出成長更從約20%上修到30%，台灣作為全球AI供應鏈關鍵樞紐，可望入列受惠行列。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。