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市場下跌借錢投資不一定錯？專家：用資產配置與再平衡的角度來思考

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
台股示意圖。聯合報系資料照 許正宏
台股示意圖。聯合報系資料照 許正宏

前幾天講到「市場下跌時再借錢投資」這樣的作法，並持偏反對的態度。

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但我不是說這樣做一定錯，而是做法應該有合理不矛盾的理據。（例如不要應該想著要做「生命週期投資法」，結果還決定大跌才借錢投資）

但下跌借錢投資，另有一種思路的想法作法，我就認為相對合理一致。

就是用資產配置與再平衡的角度來思考。

假如有一個人他有流動資產800萬投資在全球股市ETF，又假如還有200萬的借款額度，事前確認借這些錢去投資，無論投資風險、心理風險，現金流風險都完全沒問題。（最好還是想理財房貸那樣可以隨時借還）

那麼就直接把這還沒借出的200萬當作一種「現金部位」，並訂好固定80股市:20現金的配置。

那麼當股市下跌，股市部位從800萬變成700萬的時候，這時股市部位不到80%，現金部位超過20%，這時就動用一些貸款放入股市，恢復到80:20的比例。

又之後假如股市上漲，超過80%的比例的時候，再賣出股票還錢，讓配置恢復80%。

這樣的確就有下跌時借貸，上漲時還錢的效果，但是是以資產配置，自身整體配置風險的角度考量借還，而不是去看市場漲跌多少來當進出標準，沒有前後矛盾，也不是擇時買進。

當然這種作法是否好或適用，可能因人而異，但至少是一種合理的作法。

◎本文內容已獲 Ffaarr的投資理財部落格 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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