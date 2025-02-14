大跌20％之後開槓桿作指數化投資「相對安全」？專家：反而更危險

關於是否能借錢作指數化投資的問題以前就有講過，我會說並不反對。但前提是你知道自己在做什麼並符合許多條件。

如果真的了解生命週期投資法的原理，並按做法這樣做的話（細節以前講過就不細述），那麼長期實質風險反而是比較小的。（但如果不是，而是只是想開槓桿，那就有可能實質風險更大）

所以接下來主要三個前提，就是

這三個符不符合因人而異，所以你要開槓桿得自己想清楚，這部分我沒辦法代答，只能說如果不確定就謹慎一點。

上面的一般說法以前應該講過了。這裡要講的重點，是一個很常有人在講或問的做法，就是平常不開槓桿，然後等大跌（例如市場跌20%）之後再借錢來開槓桿。

這種作法看起來好像比較謹慎，風險也比較小，但在我看來，正好相反。

如果有人認真這樣想，我反而可能會建議，還是別開槓桿比較安全，或至少要釐清自己開槓桿的想法是什麼，有沒有矛盾。

為什麼要市場跌20%再借錢開槓桿？有人會說因為怕借了錢買在高點，有人會說怕開了槓桿就開始跌，有人說這樣子開槓報酬率應該會比較好。

為什麼說危險，因為這樣的做法想法就是想多賺報酬，又不想多擔太多風險。

但，首先，有誰保證說，跌了20%之後就不繼續跌了？假如市場要跌50%，跌了20%之後還有40%可以跌，一個會在意這20%差別的人，能扛得住再跌40%嗎？

再來，市場跌20%之後一定比較安全嗎？說不定你等了3年之後，市場一路漲了50%，之後再跌20%比現在還貴，這樣借錢投資有比現在買便宜或安全嗎？當然沒有啊。

然後，借錢投資就算投指數，一定比不借賺得多嗎？當然不一定，開槓以後運氣差持續嚴重下跌就有可能輸不開槓，但這本來就是可能發生的，除非能預測股市，不然不可能避免。

因此，這種作法背後的心態，很有可能就是財務和心理上的準備不夠，如果真的跌了20%開槓，接來運氣差繼續一直大跌，就可能受不了風險而被迫賣出了。

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可能有人堅持會說，我其實在財務和心理上開項沒問題，只是想跌20%再開而已。

但更重要的是，假如你是很年輕，當下資產佔一生會存的錢比例非常少，所以想要使用生命週期投資法借錢投資。那就應該知道這套方法的重點，是要減緩年輕的時候投入太少，市場又拼命漲，年紀大之後市場又表現差，所造成的嚴重順序風險。

換言之

1、對這個人最不利的狀況，就是想要開槓桿，但一直等著不開槓桿，然後市場一路漲上去。 2、對他次不利的狀況，是年輕的時候開槓桿，市場一路漲上去。（沒看錯，開了槓桿還一路漲還是不利的） 3、對他第二有利的狀況，是年輕的時候開槓桿，市場開始下跌表現不佳。（沒看錯，就算開槓桿，先下跌還是比較有利） 4、對他最有利的狀況，是年輕的時候不開槓或等下跌再開，然後真的下跌市場表現很爛的狀況。

生命周期投資法的目的就是要避開第一種最糟的狀況，讓結果維持在中間兩種狀況之一，讓長期投資目標達成的機會更高。

在這個思路之下，假如真的有能力（借得到低成本的錢、又有能力還款、心理也不怕嚴重下跌）開某個比例的槓桿，還選擇等大跌才買，那根本就沒辦法避開第一種狀況( 可能就一路漲上去了)，而是在賭第四種狀況會發生，也就是違反了生命周期法的初衷。

這樣並不是在做生命周期投資法（因為跟生命週期投資法的目的矛盾），就只是又想開槓桿多賺，又想擇時買進而已。（沒有一定不行，但就是另個想法做法）

整體而言，如果你年輕時要做生命週期投資法，那當然就是在有能力的當下，立刻借立刻投入，這才最符合這方法的原理。而就算投入之後立刻下跌了，看起來好像做了錯誤的選擇，但其實是結果對自己比較好的狀況，如果有這樣的完整心態，就不會那麼在意借錢投入之後下跌，以及借了錢結果報酬輸給如果不借錢的狀況，才容易長期堅持下去。

還是要提醒，這篇講的，全部都是是已經符合幾個前提之後，找到合適自身槓桿比例後的作法。不是說你什麼都不想就直接借錢投資。然後建議的是以全球股市為主的配置。

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