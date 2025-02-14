00878小降息繼續持有「靠股息Cover支出」！瑞奇媽：高股息跟市值型全都要

這一篇是在打化療時候寫完的。

最近風向好像比較聚焦市值型，但瑞奇媽繼續按照自己的步伐前進，之前的計劃是

Plan A：300張高股息+50～100張的市值型 Plan B：365張高股息

兩個計劃都可以！但不管市值型怎麼配置，我還是先把現金流打造好才出發...

畢竟，我就是要靠股息cover我的支出啊！

所以不用把自己逼進「高股息還是市值型的殘酷二選一」，按照自己的需求來配置就好。

高股息+市值型 我！都！要！

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