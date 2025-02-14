00878小降息繼續持有「靠股息Cover支出」！瑞奇媽：高股息跟市值型全都要
這一篇是在打化療時候寫完的。
最近風向好像比較聚焦市值型，但瑞奇媽繼續按照自己的步伐前進，之前的計劃是
Plan A：300張高股息+50～100張的市值型
Plan B：365張高股息
兩個計劃都可以！但不管市值型怎麼配置，我還是先把現金流打造好才出發...
畢竟，我就是要靠股息cover我的支出啊！
所以不用把自己逼進「高股息還是市值型的殘酷二選一」，按照自己的需求來配置就好。
高股息+市值型
我！都！要！
◎本文內容已獲 瑞奇媽媽 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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