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00878小降息繼續持有「靠股息Cover支出」！瑞奇媽：高股息跟市值型全都要

聯合新聞網／ 瑞奇媽媽
台股示意圖。聯合報記者許正宏／攝影
台股示意圖。聯合報記者許正宏／攝影

這一篇是在打化療時候寫完的。

最近風向好像比較聚焦市值型，但瑞奇媽繼續按照自己的步伐前進，之前的計劃是

Plan A：300張高股息+50～100張的市值型

Plan B：365張高股息

兩個計劃都可以！但不管市值型怎麼配置，我還是先把現金流打造好才出發...

畢竟，我就是要靠股息cover我的支出啊！

所以不用把自己逼進「高股息還是市值型的殘酷二選一」，按照自己的需求來配置就好。

高股息+市值型

我！都！要！

◎本文內容已獲 瑞奇媽媽 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 ETF 季配息 市值型 現金流 降息

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配息真的也跟著FED一起降息了。雖然這個結局在意料之內，但也感嘆居然退燒得這麼快，這種熱門的標的在十多年前，也曾流行過。

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