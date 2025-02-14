快訊

深耕基層或布局中央？ 陳其邁「邁盟」人馬漸浮出檯面

飛日本查大S死因？張蘭疑隔空嗆聲S媽：要準備彈藥

蟬聯14年「店王」 新光三越台中店停業一天損7千萬！再強調：絕不逃避

川普效應加上南韓軍工股發威 元大00965 ETF今年以來逆勢漲近9%

聯合報／ 記者朱漢崙/台北即時報導
川普效應使軍工產業發威，也使國內唯一的航太防衛科技ETF受惠國防軍工業股價上揚而逆勢大漲。路透
川普效應使軍工產業發威，也使國內唯一的航太防衛科技ETF受惠國防軍工業股價上揚而逆勢大漲。路透

全球股市在川普關稅及DeepSeek挑戰美國AI領先地位疑慮等影響下，各國主要指數走勢震盪，台股大盤蛇年開春後迄今累計已下跌0.54%，不過國防類股在穩定現金流及龐大積壓訂單的支撐下，吸引投資人布局，重點持股財報表現超乎市場預期，刺激股價穩步上揚，主打航太軍工的ETF（指數型股票基金）更逆勢抬頭。

元大航太防衛科技ETF（00965）為目前國內市場上唯一的國防軍工主題ETF，不僅價格不斷創成立以來新高，今年以來漲幅更高達8.87%，最高每股來到15.84元，成為國防產業長期趨勢的受惠者。

市場上其他與航太題材相關的ETF，僅有太空衛星，元大可說是國內唯一的航太國防軍工題材的ETF。元大航太防衛科技ETF團隊指出，該ETF布局不限於單一地區，更鎖定全球國防趨勢增長快速的亞太、歐洲等市場，整體投組擁有相較大盤更佳的夏普值及與單一國家的低相關性。同時，在川普政府對全球國防及地緣政治的不確定因素下，00965提供投資人兼顧成長與風險分散的機會。

團隊進而深入剖析，加持股價今年以來大舉上漲的動力，背後主要有二大原因，除了精準掌握川普上任之後軍工產業將全面抬頭的題材，南韓持股部位近來有不少創下歷史新高，也是背後重要助力。

對於00965韓國持股近期的表現，元大航太防衛科技ETF團隊表示，南韓重點國防工業股去年底受到尹錫悅總統戒嚴影響，導致股價大幅修正，如今多數已收復跌幅，甚至創下歷史新高。

南韓國防股的走勢亦為韓股最強。南韓KOSPI200指數成分股的今年績效排名統計，前三名皆由國防股包辦，截至2月13日，韓華海洋上漲107.5%、現代樂鐵上漲60.76%、韓華航太上漲58.04%。元大航太防衛科技ETF除了持有現代樂鐵、韓華航太外，其他重點持股如韓華系統、LIG Nex1今年以來漲幅亦分別達54.42%及30.61%，成為00965的淨值、股價上揚的後盾。

元大航太防衛科技ETF團隊指出，川普在達沃斯論壇指出北約國防開支應提高到GDP的5%，市場認為航太與國防產業能直接受惠，而積極與歐洲及中東合作的南韓公司更具成長潛力。元大分析，南韓國防工業的優勢在於訂單交付穩定及後續維修完善，近年來出口成長快速，已躋身全球前十大國防出口國。依據斯德哥爾摩和平研究所統計，南韓軍備出口在2021年為73億美元，至2024年有望達到200億美元。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 元大 航太

延伸閱讀

川普狂舞指揮棒「大到關稅小到吸管」都要管！老謝：下個目標可能是「它」

川普擬對台灣晶片課關稅 前國安顧問波頓：只會更糟

川普力拼「無核化」！揪普亭、習近平國防預算砍半 挺俄重返G7

莫迪晤川普送大禮 盼阻美印貿易戰

相關新聞

00757再度創新高、台積電（2330）有些美國的難題要解！小車：做好資產配置

今日一則以喜，一則以憂。喜的是00757再度創新高，憂的是台積電有些美國的難題要解。

0056「填息了」太爽…這次花費13天！棒棒2策略投入：大跌時與跌破年線就撿一些

狂賀；0056填息啦！這次花了13天填息，更開心的是2/20就會入息，幫自己添上一筆開工紅包，拿來作為228連假的小資出遊旅費。

高股息ETF…預期會降息但退燒速度令人驚訝！R爸提醒：別對殖利率有不切實際幻想

配息真的也跟著FED一起降息了。雖然這個結局在意料之內，但也感嘆居然退燒得這麼快，這種熱門的標的在十多年前，也曾流行過。

00878規模突破4千億！投信總經理老被問投資建議：先買00878和00922

國泰投信總經理張雍川補充說，很多人常常問他ETF投資建議，「我都會跟他說，先買00878和00922。」前者是高股息、而後者國泰台灣領袖50（00922）則是市值型標的，大部分投資人都沒空研究，其實透過成分股透明的ETF買賣很方便，記得設定每月的定時定額，放長線等大魚，就是最好的投資方式。

國泰永續高股息ETF 00878規模突破4000億元 再寫台灣ETF新頁

國泰投信宣布好消息，在台股行情推升以及超過158萬投資人的共同參與下，旗下「國民ETF」國泰永續高股息（00878）最新...

川普效應加上南韓軍工股發威 元大00965 ETF今年以來逆勢漲近9%

全球股市在川普關稅及DeepSeek挑戰美國AI領先地位疑慮等影響下，各國主要指數走勢震盪，台股大盤蛇年開春後迄今累計已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。