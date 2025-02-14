川普效應加上南韓軍工股發威 元大00965 ETF今年以來逆勢漲近9%

全球股市在川普關稅及DeepSeek挑戰美國AI領先地位疑慮等影響下，各國主要指數走勢震盪，台股大盤蛇年開春後迄今累計已下跌0.54%，不過國防類股在穩定現金流及龐大積壓訂單的支撐下，吸引投資人布局，重點持股財報表現超乎市場預期，刺激股價穩步上揚，主打航太軍工的ETF（指數型股票基金）更逆勢抬頭。

元大航太防衛科技ETF（00965）為目前國內市場上唯一的國防軍工主題ETF，不僅價格不斷創成立以來新高，今年以來漲幅更高達8.87%，最高每股來到15.84元，成為國防產業長期趨勢的受惠者。

市場上其他與航太題材相關的ETF，僅有太空衛星，元大可說是國內唯一的航太國防軍工題材的ETF。元大航太防衛科技ETF團隊指出，該ETF布局不限於單一地區，更鎖定全球國防趨勢增長快速的亞太、歐洲等市場，整體投組擁有相較大盤更佳的夏普值及與單一國家的低相關性。同時，在川普政府對全球國防及地緣政治的不確定因素下，00965提供投資人兼顧成長與風險分散的機會。

團隊進而深入剖析，加持股價今年以來大舉上漲的動力，背後主要有二大原因，除了精準掌握川普上任之後軍工產業將全面抬頭的題材，南韓持股部位近來有不少創下歷史新高，也是背後重要助力。

對於00965韓國持股近期的表現，元大航太防衛科技ETF團隊表示，南韓重點國防工業股去年底受到尹錫悅總統戒嚴影響，導致股價大幅修正，如今多數已收復跌幅，甚至創下歷史新高。

南韓國防股的走勢亦為韓股最強。南韓KOSPI200指數成分股的今年績效排名統計，前三名皆由國防股包辦，截至2月13日，韓華海洋上漲107.5%、現代樂鐵上漲60.76%、韓華航太上漲58.04%。元大航太防衛科技ETF除了持有現代樂鐵、韓華航太外，其他重點持股如韓華系統、LIG Nex1今年以來漲幅亦分別達54.42%及30.61%，成為00965的淨值、股價上揚的後盾。

元大航太防衛科技ETF團隊指出，川普在達沃斯論壇指出北約國防開支應提高到GDP的5%，市場認為航太與國防產業能直接受惠，而積極與歐洲及中東合作的南韓公司更具成長潛力。元大分析，南韓國防工業的優勢在於訂單交付穩定及後續維修完善，近年來出口成長快速，已躋身全球前十大國防出口國。依據斯德哥爾摩和平研究所統計，南韓軍備出口在2021年為73億美元，至2024年有望達到200億美元。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。