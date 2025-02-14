0056「填息了」太爽…這次花費13天！棒棒2策略投入：大跌時與跌破年線就撿一些

狂賀 0056填息啦！

這次花了13天填息，更開心的是2/20就會入息，幫自己添上一筆開工紅包，拿來作為228連假的小資出遊旅費。

不過0056去年有2次沒有填息，投資人得要注意，過去填息不敗的紀錄已經不見啦！

0056去年總共配出了3.63元的息，持有很久的人應該超爽，因為成本低領的息又變多，若是剛剛才投入不到一年的人，因下半年的績效慘淡，除非買在低點...

不然定期定額2024一整年的話，含息報酬會是負的，慶幸的是，若堅持到現在，把2025年開春到現在的績效加上去，報酬就回正啦！

0056的策略我都是單筆不定期投入：

覺得大跌就撿一點 跌破年線也撿一些

你呢，也有0056嗎？

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