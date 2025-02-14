美國公布CPI高於預期 長天期投等債ETF具韌性

美國公布CPI（消費者物價指數）高於預期，聯準會息步調可能放緩。統一投信表示，降息並未按下終止鍵，加上川普政府未來還有減稅、放鬆監管等有利於企業基本面政策將陸續上路，追蹤高評級ESG公司債的統一ESG投等債15+ETF（00966B）（基金之配息來源可能為收益平準金）可望受惠，逢拉回可分批進場買進。

Fed主席鮑爾日前於半年度國會作證時重申，由於美國經濟表現良好，Fed不必急於降息。此番談話被市場解讀為降息方向依舊未變，只是暫停。同時傳遞了經濟及企業基本面意外強健的訊息。

美國1月ISM製造業數據也釋出了好消息，其中新訂單指數升至近三年來的最高水平，顯示未來企業業績展望樂觀。此外，根據企業已公布的第4季財報，獲利多數優於市場預測，顯示目前企業營運穩健，財務及違約風險低，投資級公司債具吸引力。

統一投信表示，降息循環尚未結束，00966B追蹤的指數鎖定長天期投等債，長天期債券回歸固定收益本質，而嚴選信評BBB評級且票面利率高於4.5%的公司債，具備違約率相對低、票息相對高的優勢，在風險控管及抵禦市場黑天鵝特性上更有利。美債殖利率維持高檔之際，為債券投資人再次提供伺機進場布局00966B的好買點。

00966B為月配息ETF，設定為月底領息。統一投信提醒，投資人選擇ETF時，需留意基金配息率與追蹤指數殖利率之差異，亦可觀察相關金融市場的政經議題變化，作為投資布局時的參考依據，金融商品的淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。