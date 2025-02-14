快訊

2025蘋果首場發表會2月19日登場！5新品預測懶人包規格一次看

超市賣網袋橘子不是為透氣或好拿？你不知的3個心機消費陷阱

恭喜！張睿家瞞婚6年終肯解禁 情人節公開新娘是她

美國公布CPI高於預期 長天期投等債ETF具韌性

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

美國公布CPI（消費者物價指數）高於預期，聯準會息步調可能放緩。統一投信表示，降息並未按下終止鍵，加上川普政府未來還有減稅、放鬆監管等有利於企業基本面政策將陸續上路，追蹤高評級ESG公司債的統一ESG投等債15+ETF（00966B）（基金之配息來源可能為收益平準金）可望受惠，逢拉回可分批進場買進。

Fed主席鮑爾日前於半年度國會作證時重申，由於美國經濟表現良好，Fed不必急於降息。此番談話被市場解讀為降息方向依舊未變，只是暫停。同時傳遞了經濟及企業基本面意外強健的訊息。

美國1月ISM製造業數據也釋出了好消息，其中新訂單指數升至近三年來的最高水平，顯示未來企業業績展望樂觀。此外，根據企業已公布的第4季財報，獲利多數優於市場預測，顯示目前企業營運穩健，財務及違約風險低，投資級公司債具吸引力。

統一投信表示，降息循環尚未結束，00966B追蹤的指數鎖定長天期投等債，長天期債券回歸固定收益本質，而嚴選信評BBB評級且票面利率高於4.5%的公司債，具備違約率相對低、票息相對高的優勢，在風險控管及抵禦市場黑天鵝特性上更有利。美債殖利率維持高檔之際，為債券投資人再次提供伺機進場布局00966B的好買點。

00966B為月配息ETF，設定為月底領息。統一投信提醒，投資人選擇ETF時，需留意基金配息率與追蹤指數殖利率之差異，亦可觀察相關金融市場的政經議題變化，作為投資布局時的參考依據，金融商品的淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國經濟 降息

延伸閱讀

降息並未按下終止鍵 長天期投等債 ETF 具韌性

美債ETF強彈！長天期公債要回神了？伊森：關鍵要看10年期國債利率

川普關稅利於美債回歸？長天期美債00679B、00687B有救了嗎

保瑞、美時 押中長天期

相關新聞

00757再度創新高、台積電（2330）有些美國的難題要解！小車：做好資產配置

今日一則以喜，一則以憂。喜的是00757再度創新高，憂的是台積電有些美國的難題要解。

0056「填息了」太爽…這次花費13天！棒棒2策略投入：大跌時與跌破年線就撿一些

狂賀；0056填息啦！這次花了13天填息，更開心的是2/20就會入息，幫自己添上一筆開工紅包，拿來作為228連假的小資出遊旅費。

高股息ETF…預期會降息但退燒速度令人驚訝！R爸提醒：別對殖利率有不切實際幻想

配息真的也跟著FED一起降息了。雖然這個結局在意料之內，但也感嘆居然退燒得這麼快，這種熱門的標的在十多年前，也曾流行過。

00878規模突破4千億！投信總經理老被問投資建議：先買00878和00922

國泰投信總經理張雍川補充說，很多人常常問他ETF投資建議，「我都會跟他說，先買00878和00922。」前者是高股息、而後者國泰台灣領袖50（00922）則是市值型標的，大部分投資人都沒空研究，其實透過成分股透明的ETF買賣很方便，記得設定每月的定時定額，放長線等大魚，就是最好的投資方式。

國泰永續高股息ETF 00878規模突破4000億元 再寫台灣ETF新頁

國泰投信宣布好消息，在台股行情推升以及超過158萬投資人的共同參與下，旗下「國民ETF」國泰永續高股息（00878）最新...

力抗川普亂流 五檔非投等債 ETF 比一比、這檔票息率最佳

川普上任引發市場亂流四起，加上市場對降息預期收斂，避險需求增溫，市場法人表示，資產品質佳，並且能提供收益的債券ETF仍持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。