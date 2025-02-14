國泰永續高股息ETF 00878規模突破4000億元 再寫台灣ETF新頁

國泰投信宣布好消息，在台股行情推升以及超過158萬投資人的共同參與下，旗下「國民ETF」國泰永續高股息（00878）最新規模達新台幣4,036.14億元，00878自2020年掛牌以來，在受益人數、基金費用率、ETF規模、定期定額等多方面優於多數ETF，2月恰逢00878第1季除息，自2月3日開市以來成交熱絡、價量齊揚，成為全台第二檔規模超過4,000億元的ETF，也是台灣ETF史上以最快速度達到該里程碑的ETF。

國泰投信總經理張雍川表示，其實00878誕生相當不容易，國泰投信身為全台最大資產管理業者，培養百位以上的資深投研團隊，早在國泰投信加入ETF發行市場之前，在台股基金已經打好相當紮實的基本功，雖然國泰發行首檔ETF的時間比較晚，但後來居上，產品線主題多元、持續領先市場洞悉趨勢，為投資人提前卡位產業或市場的成長契機，除了00878，還有市值型、電動車、科技類，以及多款債券ETF，建議依理財目標及風險承受度等，適度調控配置，目前國泰投信總計有37檔的海內外股債型ETF，包含全委及主動式基金等，總資產管理規模超過新台幣2兆元。

00878經理人游日傑表示，當年在規劃產品的時候，有觀察到台灣投資人理財三大痛點，分別是沒時間研究、沒想法，還有抱不住，為了可以真正替投資人做到解放腦袋、安心投資，團隊與指數公司共商研發具備永續概念跟高股息策略的ETF，前者吻合全球的永續投資熱潮，後者符合台灣人喜愛的領息習慣。

00878當年發行價格是15元，為全台第一檔季配息台股ETF，後續並加入收益平準金機制，投資30檔成分股都是台灣大市值的好公司，注重企業永續發展、長期EPS表現等，其一大亮點是產業均衡，成分股有台股市場最重要兩大支撐電子和金融，在台股下跌時有望能發揮基金抗跌實力，大盤表現優異時，00878也能抓住市場脈動，是可以長抱，晚上也睡得穩的投資標的。

自2020年7月成立以來，00878陸續締造多項台灣史上的ETF新紀錄，00878目前在受益人數、定期定額戶數都位居全台ETF第一；此外，去年度進一步調降保管費率。同時集保統計，2024年最多家庭主婦、上班族、兒童股民投資的台股標的也是00878，本月即將在20日除息，在2月19日前買進或持有，3月18日便可領到收益分配。

國泰投信總經理張雍川補充說，很多人常常問他ETF投資建議，「我都會跟他說，先買00878和00922。」前者是高股息、而後者國泰台灣領袖50（00922）則是市值型標的，大部分投資人都沒空研究，其實透過成分股透明的ETF買賣很方便，記得設定每月的定時定額，放長線等大魚，就是最好的投資方式。

國泰投信表示，2024台股高點，可能是2025台股的低點，看好台股今年正向多頭趨勢，可藉由台股ETF參與這波行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。