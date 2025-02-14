高股息ETF…預期會降息但退燒速度令人驚訝！R爸提醒：別對殖利率有不切實際幻想

前兩年火紅的高股息ETF，在2024年大多繳出了不甚理想的成績單...

先前對超高年化殖利率，以及收益平準金，其實也抱著諸多懷疑。但在好奇心驅使下，自己也買了5%左右的部位做實驗。結果一年多過去，配息真的也跟著FED一起降息了。

雖然這個結局在意料之內，但也感嘆居然退燒得這麼快，這種熱門的標的在十多年前，也曾流行過。

有一點年紀的朋友，應該都還記得「聯X高收益債」「貝X德礦業基金」...等等，在金融海嘯之前，標榜著月配息的基金，可是當紅炸子雞...後來賺了配息卻賠了本金的故事，相信大家都有聽過。

「聽起來好得不像真的，那通常就不是真的。」就像一年前的債券ETF，分析師都說是送分題，許多人還去質押、買債券正2，為了賭降息賺價差的做法，結果後來反而變成送命題...

我的個人看法是，若要以「領息」的最佳選擇，除了優良個股以外，應該要配置債券會比較適合。高股息ETF仍然可以當作領息，但是對殖利率不要有不切實際的幻想。

然而，因為2024年市值型ETF火熱，各家投信馬上在今年年初，又緊鑼密鼓地準備發行三檔「市值型ETF」！某一檔還沒有包含台積電呢。

有新聞說，因為市值型ETF越來越多，高股息ETF與債券ETF會失寵，但個人是持續專注在看好的個股，以及持續在債券ETF上做佈局。

高股息ETF該賣掉拿去換市值型嗎？這取決於你的「買進成本、資金量體、心裡素質」三個因素。

然而被拋售到谷底的高息ETF，在殖利率降到一個合理值後，其實也沒有那麼不堪。

最多人瘋搶的東西，最後被拋售得也最厲害，均值回歸在股市中屢試不爽。下個熱門商品出現的時候，一定要記得先研究徹底，思考背後的投資邏輯是否合理，買「自己懂的東西」，才是安全的投資。

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