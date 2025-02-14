0050即便調降費用報酬也輸006208？達人親算：當然勝過！

之前不知道哪個達人的計算，被引用到新聞說什麼「驚人的真象」。

這計算就是一個誤會，只看費用本身，沒把費用造成的複利累積影響全算進去。等於嚴重輕估了費用的真正影響。

那麼應該怎麼計算比較呢？能想到最簡化的方式如下：

該表列出

006208的10年總報酬291.36% 0050的總報酬是286.38%。

那麼該做的事，就是先把0050的年化報酬率算出來。可得出0050的年化報酬率是14.47%。

那麼如果每年減少0.2138%的費用率，0050的年化報酬理論上會變成14.6838%，算出0050的10年總報酬會是293.57%，當然就勝過006208的291.36%了。（不過這樣算會有這個差距，其實一部分是因為006208一開始費用率也沒像現在這麼低）

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