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0050即便調降費用報酬也輸006208？達人親算：當然勝過！

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
台股示意圖。記者許正宏／攝影 許正宏
台股示意圖。記者許正宏／攝影 許正宏

之前不知道哪個達人的計算，被引用到新聞說什麼「驚人的真象」。

簡單說，0050過去10年的總績效和006208相差4.98%，所以就算0050的費用率，減少0.2138%，乘以10也才2.138%，也就是加上去也追不回這4.98%。

因此得出結論是，就算0050費用降了，績效還是會輸006208，甚至再引申出啥，費用率不那麼重要之類的。

這計算就是一個誤會，只看費用本身，沒把費用造成的複利累積影響全算進去。等於嚴重輕估了費用的真正影響。

那麼應該怎麼計算比較呢？能想到最簡化的方式如下：

該表列出

006208的10年總報酬291.36%

0050的總報酬是286.38%。

那麼該做的事，就是先把0050的年化報酬率算出來。可得出0050的年化報酬率是14.47%。

那麼如果每年減少0.2138%的費用率，0050的年化報酬理論上會變成14.6838%，算出0050的10年總報酬會是293.57%，當然就勝過006208的291.36%了。（不過這樣算會有這個差距，其實一部分是因為006208一開始費用率也沒像現在這麼低）

◎本文內容已獲 Ffaarr的投資理財部落格 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 006208富邦台50 ETF 內扣費用 報酬率 市值型 績效

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0050即便調降費用報酬也輸006208？達人親算：當然勝過！

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