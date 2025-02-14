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近一個月人氣Top 10債券 ETF 指出投資方向

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
近一個月人氣 Top 10 債券 ETF。(資料來源：CMoney)
近一個月人氣 Top 10 債券 ETF。(資料來源：CMoney)

美國2025年1月通膨數據出爐，結果比市場預期來得火熱，美國聯準會主席鮑爾在國會聽證會備詢時表示，「我們不需要急於調整我們的政策立場」，暗示接下來一段時間利率將維持在高位。隨著川普關稅戰開打，也推升市場對通膨疑慮，十年期公債殖利率彈升，反映在債市交易上，近一個月受益人數增加top 10的債券ETF中，六檔是存續期間介於1-5年間的短天期債券，其中又有三檔年化殖利率相對突出，包括富邦全球非投等債（00741B）的7.74%、凱基美國非投等債（00945B）的7.53%、群益優選非投等債（00953B）的6.62%，同時也是票面利率最高的三檔。

凱基美國非投等債ETF（00945B）基金經理人鄭翰紘表示，受到美國新政府關稅政策不確定性高影響，美國10年期公債殖利率波動加劇，預期美國10年期公債殖利率第1季將在4.2-4.7%區間震盪，美國聯準會利率決策也傾向採取「停看聽」，對利率敏感度相對低的短天期非投等債投資價值浮現，吸引投資人青睞。

鄭翰紘指出，川普政府上台後，啟動一連串「讓美國再次偉大」的財政政策，可望吸引資金回流美國；進一步觀察S&P 500企業2024年第4季財報表現以及總體經濟數據，也可以發現美國經濟穩健無虞。有鑑於美國經濟成長穩健、企業資產負債表狀況良好，再融資壓力可控，不良資產規模較小，預期2025年美國非投資等級債違約率為1.25%，低於美國非投資等級債長期平均違約率的3%，違約風險相對低。兼顧放大票息收入與降低利率風險的短天期美國非投等債ETF，不失為債券投資好選擇，可逢回伺機布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國聯準會

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