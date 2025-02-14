009800跟00662差別在哪裡？股添樂比喻：聽過006208和0050吧

有人問我，最近剛掛牌的中信NASDAQ（009800）與掛牌超過8年的富邦NASDAQ（00662）差別在哪？

其實我們用一個淺顯易懂的比喻你很快就知道了，聽過0050吧？聽過006208吧？

0050跟006208的關係，就是00662與009800的關係，就是這麼簡單！ 0050跟006208追蹤的都是「台灣50指數」 00662與009800追蹤的也都是「NASDAQ-100指數」 而兩者分別是台美最具代表性的指數之一

00662與009800的差別主要就3點

1.股價：91塊 vs 10塊 2.配息：不配息 vs 配息 3.經管費：0.51% vs 0.44%

看到這裡，大家都知道要選誰了！而且我甚至可以大膽預估，說不定00662馬上就要啟動降價+分割的操作。

（0050表示：看我幹什麼？）

對嘛！有競爭才會有進步，作為標準菜市場股民，我本人非常樂見這種良性競爭，畢竟目前台灣ETF內扣費用與國際還有段明顯差距，但我們已經在進步的道路上了，加油加油！

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