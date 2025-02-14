富邦旗艦50 ETF 動能策略超給力 2月24日火熱募集

富邦投信睽違兩年推出3.0版市值型ETF大作—富邦旗艦50（009802）ETF ，2月13日舉辦產品發表會，提醒投資大眾今年台股波動加劇機率大，推薦採用009802主打的動能策略來降低選股與擇時的困難。該ETF將於2月24日至26日展開募集繳款，由於投資大眾詢問度高，富邦投信本次也同步在14日起於官網開放預約申購。

富邦投信投資策略師徐翊達指出，在台積電（2330）與FANG的AI夢持續下，儘管短線估值偏高，但有具體獲利成長支撐下，大盤漲幅有限但也很難跌下去，從基本面來看，2025年將是區間波動為主的行情，具體而言可從三方面來觀察。

首先需要觀察的是，在川普關稅2.0的影響下，市場波動加劇，但短線來說，關稅導致的下跌都是買點，因為那是川普的手段不是目的。具體參考2018到2019年的大幅震盪歷史。其次，在3月影響最大的事件其實是FOMC會議，如果過於鷹派可能導致盤勢再度動蕩。目前預期保持利率不變，並釋放6月降息的風向球。

第三是Nvidia的GTC大會。徐翊達認為應該會繼續吹捧AI與機器人應用，但主要看點在於新晶片的效能與推出時間。長期GPU需求不是問題，但短期季度之間的訂單變化，預期會導致股價短期20%以上的波動。舉例來說，因為要採購更新的晶片而降低當下AI伺服器的需求。

這些事件將造成短期波動加劇，徐翊達推薦使用動能策略來降低選股與擇時的困難。所謂動能策略就是，利用強勢股股價在上漲一段時間之後，會有繼續延續上漲的特性，每年在固定時間點進行測算與換股的策略。股價延續性是動能策略的核心，只要行情在多頭與多頭行進的盤整盤中，動能策略會比較容易取得比大盤更好的績效。反過來說，進入空頭下跌階段，由於股價延續性被打斷，之前的選股就不容易出現好的表現。徐翊達分析，對於動能策略的選擇標準很簡單，先判斷未來三到六個月是否進入空頭，只要不是，那麼動能策略就有發揮的餘地，甚至有超越大盤的機會。

今年的行情有很大的機率進入多頭整理的格局，因此，與其在各種消息的影響下殺進殺出，不如持之以恆地使用動能策略，以009802來說，其追蹤的臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數，選股邏輯就是因為大型股行情的股價延續性較強，而不需要頻繁地換股，只需要選擇2月與8月的強勢股，在3月與9月進場換股，且每次換股不超過24檔，在降低周轉的情況下，抓住強勢股的上漲動力，讓動能策略成為長期累積超額報酬的方式。

徐翊達指出，簡單來說，009802因為具備趨勢力、續航力、恢復力等三大特色，長期投資很給力，搭配富邦台50（006208）ETF配置互為核心與衛星資產，投資人將可完整布局台股的資產配置，是2025年不可錯過的投資選項。

所謂趨勢力，就是篩選趨勢強勢股票，搶超額報酬先機，動能策略是繼前年的高股息、去年的市值型之後，2025年的「因子」選股新趨勢。盤勢進入連續兩年上漲後的多頭整理之際，利用動能策略選擇強勢股，在紛擾的消息干擾下讓投資化繁為簡，直指核心！

所謂續航力，是指009802鎖定台股市值前200大企業之大型旗艦股，長期續航有實力。徐翊達強調，動能策略首重延續性，而延續性最強的時刻莫過於剛剛完成換股的當下，2月底提前布局009802，正好掌握3月中換股完成與開始上市交易契機，也就是價差交易機率最高的時候。

最重要的恢復力，就是按照指數編製規則，定期汰弱留強，保持戰力，且恢復能力也更出色。回測模擬過去旗艦動能50指數及加權指數，在歷史上經歷2008年金融海嘯、2015中國股災及2022年俄烏戰爭等股市下跌期間的表現，可以發現旗艦動能50指數自低點漲回前高的天數皆小於加權指數，這就是恢復力的展現。

徐翊達建議，存高股息或存市值，最終都是為了資本增值、財富累積，因此當然要選累積速度更快的動能策略。如同美國知名大型指數一樣，旗艦動能策略在大型股中汰弱留強(比如在大跌下砍掉Intel、在大漲中加入特斯拉)，加上今年台股若進入盤整，類股輪動，投資人想靠自己掌握產業變化，難度較高，選擇009802的動能策略，能夠跟手中的高含積ETF互補，將009802納入投資組合，有機會以更有效率的方式幫投資人存下每個階段的強勢股。 台灣旗艦動能50指數篩選方針。(資料來源：富邦投信整理；資料日期: 2024.12.31)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。