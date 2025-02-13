非投等債ETF吸金 報酬誘人

美總統川普上任後引發金融市場亂流，加上市場對降息預期收斂，避險需求增溫，非投資等級債存續期間短，受利率影響程度低，相關ETF持續吸引資金流入。統計川普上任以來，包括群益優選非投等債（00953B）、凱基美國非投等債等五檔非投等債ETF皆繳出正報酬，且票息率均超過6%。

除群益優選非投等債、凱基美國非投等債，另外包括富邦全球非投等債、國泰優選非投等債、復華彭博非投等債等五檔非投等債ETF，自川普就任來含息都是維持正報酬，表現相對抗跌。

群益優選非投等債ETF經理人李忠泰指出，川普重返白宮，其政策方向為全球經貿局勢帶來不確定性，不過，市場預期今年歐美企業獲利穩定增長，且若後續利率下滑，債務壓力有機會小幅減輕，整體信用與違約風險可控，預期已開發信用債市場仍可望持續吸引資金流入。高息債券如非投等債因還具備孳息優勢，投資吸引力佳，表現值得留意。後市來看，在殖利率具吸引力下，穩健資金仍續流入債市，而市場也偏好鎖高利率券種。

凱基美國非投等債ETF經理人鄭翰紘表示，美國聯準會主席鮑爾在國會聽證會備詢時的發言暗示接下來一段時間利率將維持在高位。標普500（S&P 500）企業去年第4季財報陸續出爐，目前已有62%企業公布，其中77%優於市場預期；新公布的非農就業數據也顯示美國勞動市場強健，從經濟與基本面向來看都印證美國經濟強韌。川普政府上台後，啟動一連串「讓美國再次偉大」的財政政策，更可望吸引資金回流美國。

鄭翰紘指出，有鑑於美國經濟成長穩健、企業資產負債表狀況良好，預期2025年美國非投資等級債違約率1.25%、2026年2%，皆低於美國非投資等級債長期平均違約率的3%。

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