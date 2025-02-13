富邦旗艦50ETF申購 開跑

富邦投信推出富邦旗艦50ETF（009802），是3.0版市值型ETF。今年台股波動加劇機率大，主打的動能策略以降低選股與擇時的困難。該ETF將於2月24至26日展開募集繳款，由於詢問度很高，富邦投信宣布今（14）日起於官網開放預約申購。

富邦投信投資策略師徐翊達指出，在台積電與FANG的AI夢持續下，儘管短線估值偏高，但有具體獲利成長支撐下，大盤漲幅有限但也很難下跌，今年將是區間波動為主的行情。

徐翊達推薦使用動能策略來降低選股與擇時的困難，就是利用強勢股股價在上漲一段時間之後，會有繼續延續上漲的特性，每年在固定時間點進行測算與換股的策略。只要行情在多頭與多頭行進的盤整盤中，動能策略會比較容易取得比大盤更好的績效。

反過來說，進入空頭下跌階段，由於股價延續性被打斷。

今年行情有很大的機率進入多頭整理格局，因此適合持之以恆使用動能策略，以009802來說，其追蹤的臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數，就是因為大型股的股價延續性較強，不需要頻繁地換股，只需要選擇2月與8月的強勢股，在3月與9月進場換股，且每次換股不超過24檔，在降低周轉的情況下，抓住強勢股的上漲動力，可長期累積超額報酬。

徐翊達指出，009802具備趨勢力、續航力、恢復力等三大特色，長期投資很給力，搭配富邦台50ETF配置互為核心與衛星資產，將可完整布局台股的資產配置。

趨勢力就是篩選趨勢強勢股票，搶超額報酬先機，動能策略是2025年的「因子」選股新趨勢。盤勢進入連續兩年上漲後的多頭整理之際，利用動能策略選擇強勢股。

續航力，是指009802鎖定台股市值前200大企業大型旗艦股，長期續航有實力。徐翊達強調，延續性最強的時刻莫過於剛剛完成換股當下，2月底提前布局009802，正好掌握3月中換股完成與開始上市交易契機，也就是價差交易機率最高的時候。

最重要的恢復力，就是按照指數編製規則，定期汰弱留強，保持戰力，且恢復能力也更出色。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。