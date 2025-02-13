高息ETF雙雄 大放異彩

台股昨（13）日終場上漲109點，收在23,399點，重新站回所有均線之上，推升台股高股息ETF表現。其中，高股息雙雄表現搶眼，國泰永續高股息（00878）規模一舉突破4,000億元大關、而元大高股息（0056）也順利完成填息。

據CMoney統計至13日，24檔台股高股息ETF規模達1.89兆元，改寫新高，較12日增加214.06億元或1.1%，不過，從資金流來看，連兩日整體都呈現淨流出，台股高股息ETF成分股走揚成為推升規模上漲的主要因素。

七檔創新高的台股高息ETF

國泰永續高股息規模衝上4,036.14億元，創下新高，也成為首檔達成40,000億元里程碑的高股息ETF，目前在所有ETF中僅次於元大台灣50的4,599.74億元。

另外，元大高股息、群益台灣精選高息、元大台灣高息低波、大華優利高填息30、凱基優選高股息30、永豐優息存股等規模紛紛都寫下新猷，來到3,980.58億元、3,175.47億元、1,268.37億元、688.6億元、422.1億元、51.17億元，合計13日共有七檔台股高息ETF規模創新。

24檔台股高股息ETF 13日全數收紅，平均漲幅為1.09%，其中，元大高股息於13日完成填息，花費13個交易日，首季配出1.07元，配息表現在市場降息風之際穩定發揮，吸引資金目光，今年以來淨申購金額高達356億，是高股息ETF申購第一高。

在規模創高的高股息ETF中，今年以來含息價格漲幅目前以國泰永續高股息、元大台灣高息低波、永豐優息存股表現領先，漲幅都超過2%。

針對DeepSeek崛起，國泰投信表示，目前市場已經從恐慌恢復理性，企業也陸續對此釋出看法，IC設計大廠聯發科執行長蔡力行抱持樂觀態度，認為語言模型逐步走向開放，聯發科在雲端、邊緣AI都有著墨，因此可望受惠；驅動IC也逐漸走出消費性電子需求谷底，目前整體行業庫存水準偏低，還擁有高殖利率題材，聯詠及瑞昱皆有機會在規格升級推動下迎接商機。長線而言，終端設備翻新也有望使廣達、華碩、仁寶及微星等電子廠受惠。

群益投信指出，台股先前雖遇川普政策及AI新模型逆風而表現受到壓抑，但總經面穩定，且美中兩二強國搶進發展AI來看，AI顯然為未來科技發展重點，在大趨勢推動下，AI應用更加多元及普及，後續可望帶動對相關需求成長，市場仍看好台股整體企業獲利於今、明兩年維持正成長，中長期表現可期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。