第二檔反分割ETF 00676R 每單位淨值提升至12.24元

避險工具之一的富邦臺灣加權反1（00676R）規模10.5億元，將成為反分割ETF第二檔，以六倍作為執行反分割倍數，19日為新受益權單位數上市買賣日。根據富邦投信13日公告，每受益權單位淨值由2.04元上升至12.24元；單位數由515,011,000個受益權單位降至85,835,167個受益權單位。

富邦臺灣加權反1也於2024年11月21日受益人會議決議同意進行反分割，會以暫停交易前的最後交易日收盤價為基準，以大於等於12元的最小整數倍數為反分割倍數來計算開盤價格；反分割後該ETF總單位數下降，單位淨值上升，總規模不變。

富邦臺灣加權反1自2月12日起至18日停止初級市場申贖、次級市場交易及轉換，實際反分割後單位數，也就是股數，將在新受益憑證上市買賣日之前一營業日（2月18日收盤後）公告。至於畸零股現金返在2月20日進行。

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